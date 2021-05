Maarit Kangron: keeruline on panna artiste olukorda, kus iga päev peab hoidma tippvormi

Kontserdikorraldajad sarnaselt teistele kultuuriasutustele on olnud sel aastal äärmiselt kehvas olukorras. Sel neljapäeval kinnitas valitsus reeglid ja võimalused ürituste korraldamiseks. Eesti Kontsert aga 24. mail uksi veel avama ei tõtta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Loomulikult oleme me täna väga rõõmsad, et lõpuks 24. maist saaks kontserdiuksed lahti teha, aga kuna olime võtnud vastu otsuse maikuus kontserte mitte teha, siis rõõmustame selle üle, et juunist kindlasti nüüd saab. Seda sellel põhjusel, et leiame, et on väga keeruline panna artiste sellisesse olukorda, kus iga päev peab hoidma tippvormi, et lavale hüpata või mitte. See on muusikute jaoks keeruline. Sama nagu tippsportlane peaks olema võimeline väga väikese etteteatamisega hüppama rekordeid olümpial," rääkis Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron.

Eesti Kontsert on otsustanud hooaega pikemaks venitada ja juunikuus toimuvad mitmed varasemalt kolm kuni viis korda edasi lükatud kontserdid. Alexela kontserdimaja jaoks on hooaeg aga läbi. 24. maist on lubatud korralda istekohtadega üritusi 50 protsendi mahu ulatuses, kuid sellele on lisatud ka piirarv 200 külastajat.

"Meil on päris suur saal, 1890 istekohta. 50 protsendi piirang oleks andnud võimaluse ikkagi mingi üritus läbi viia, aga kui täna piirarv on 200 , siis see on täiesti mõttetu. Rääkimata sellest, et meil on suured ruumid, rõdud, korralikud ventilatsioonisüsteemid ja rääkimata ka muudest abinõudest, mida oleme aasta aega harjutanud," sõnas Alexela kontserdimaja tegevjuht Aivar Sirelpuu.

Alates eelmise aasta märtisi eriolukorrast praeguseni on Alexela konserdimajas korraldatud kokku üheksa üritust, needki piirangute tingimustes.

Sügishooaega vaadates lubavad korraldajad aga mitmekesist programmi nii Eesti artistide kui ka välisesinejatega.