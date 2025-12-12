Station Narval astub üles Briti trip hop muusik Tricky

3. kuni 6. septembrini Narvas toimuv muusika- ja linnafestival Station Narva avalikustas esimesed muusikaprogrammi esinejad. Üheksandat korda toimuval festivalil esinevad Briti trip hop muusik Tricky, Islandi elektroonilise muusika ikoon Gus Gus, Läti etenduskunstnik Elizabete Balčus ning Eesti artistid Eik, Mariin K. ja Luurel Varas. Spetsiaalselt festivaliks valmiva kavaga tähistab oma sünnipäeva Alika.

Tricky esines ka kõige esimesel Station Narva festivalil 2018. aastal. Sel korral külastab ta Narvat oma uut muusikat tutvustava Euroopa tuuri raames. Massive Attacki koosseisus alustanud Tricky on teiste seas teinud koostööd nii Beyoncé, Yoko Ono, PJ Harvey, Björk kui ka Eestist pärit Mariin Kallikormiga, kes oma bändiga Mariin K. samuti festivalil esineb.

Taas jõuab Narva ka Islandilt pärit elektroonilise muusika bänd Gus Gus. Algusaegadel enam kui kümneliikmelisest seltskonnast on tänaseks saanud saundimeistri Biggi Veira ning lauljate Daníel Ágúst Haraldssoni ja ansamblist Vök tuntud Margrét Ráni trio.

Narvast pärit Alika lubab tulevasel kodulinna esinemisel suurejoonelist sünnipäeva tähistamise erikava koos bigbändi ja kohaliku laulustuudioga Magic Land.

Poeet ja muusik Eik toob Narva sügisesse oma tänavu ilmunud albumi "Lõputu festival" kava koos koosseisuga, kus mängivad Rein Fuks, Mattias Tirmaste ning Taali Lehtla.

Ida-Viru päritolu kitarristi ja laulukirjutaja Mariin Kallikormi juhitud shoegaze'i bänd Mariin K. on oma tänavu ilmunud debüütalbumi "Rose Skin" tuules jõudnud nii raadiojaama KEXP eetrisse kui ka nimekatele välissündmustel nagu Supersonic Block Party Prantsusmaal, Ireland Music Week Iirimaal ja Reeperbahn Saksamaal. Üle maailma on Kallikorn tuuritanud ka Station Narva ühe peaesineja Tricky bändis mängides.

DJ Luurel Varas kostitab narvakaid bassimuusikaga ning Läti muusik ja etenduskunstnik Elizabete Balčus neo-psühhedeelse kavaga, milles kohtuvad sürrealistlikud kostüümid, ooperikoolitusega hääl ning köögiviljadest konstrueeritud süntesaatorid.