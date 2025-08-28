VAT Teater alustab hooaega Priit Pärna stsenaariumil põhineva lavastusega

VAT Teater toob 39. hooajal publiku ette kokku kuus lavastust, mille hulgast on nii füüsilist teatrit kui ka lastelavastusi. Hooaja avab lavastus "Tõusvad viiuldajad", mis põhineb Priit Pärna stsenaarium, millest pidanuks valmima film.

11. septembril esietendub Tanel Saare uuslavastus "Tõusvad viiuldajad" – lugu kahest vennast ja sellest, kuidas võimuiha tapab armastuse. Tegemist on füüsilise teatri lavastusega Priit Pärna samanimelise stsenaariumi põhjal.

30. septembril jõuab lavale Kristiina Jalasto-Kallase kirjutatud näidend "Üksinda", mis räägib noorte vaimsest tervisest. Lavastajaks on Piret Soosaar-Maiberg. Näidendi loomisel mängisid olulist rolli kohtumised, töötoad ja ühislugemised koolinoortega, kelle kogemused ja mõtted said lavastuse aluseks.

5. detsembril toob Veiko Tubin lavale Andra Teede dokumentaalnäidendi "Käte ja jalgadega inimene", mis jutustab liikumispuudega inimeste igapäevaelust. 2019. aasta seisuga oli Eestis 38 514 liikumispuudega inimest, näidend põhineb kahteistkümne inimese lool. See on lugu igapäevasest võitlusest, mis jääb sageli varju, ning ühiskonna kohmetusest neid märgata ja nendega suhestuda.

20. jaanuaril esietendub Margo Tedre lavastatud Noa Lazar Keinani interaktiivne lavalugu "Lühis", mis räägib lapsevanematest, kelle lapsel diagnoositakse autismispektri häire.

24. märtsil jõuab lavale Triin Brigitta Heidovi EMTA lavakunstikooli diplomilavastus "Diktaator ehk miks on demokraatia ülehinnatud ja ma ei igatse seda üldse", mis satiiriliselt lahkab olulisi küsimusi demokraatiast ja diktatuurist.

18. mail toob Aare Toikka lavale Triinu Laane auhinnatud lasteraamatu "Luukere Juhani juhtumised". Viimastel aastatel enim väliskeeltesse tõlgitud samanimeline lasteraamat on saanud hulgaliselt auhindu.