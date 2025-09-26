X!

VAT Teatri noortelavastus "Üksinda" sündis koostöös põhikooli õpilastega

Foto: VAT Teater
VAT Teatris on valmimas dokumentaalsugemetega noortelavastus "Üksinda", mis tegeleb teismeliste vaimse tervise probleemidega. Kristiina Jalasto kirjutatud näidend sündis koostöös põhikooli õpilastega.

Loo peategelane on 14-aastane tüdruk, kelle vanemate abielu on lagunemas, suhted kaaslastega kisuvad kiiva ning elu hakkab tunduma mõttetu.

"Tegime noortega töötube, nad täitsid anonüümseid küsimustikke ja protsessi oli kaasatud Kristiina, kes oli kõrval, sai sealt inspiratsiooni ja kirjutas näidendi," ütles lavastaja Piret Soosaar-Maiberg.

Laval on Viljandi Kultuuriakadeemia taustaga noored näitlejad, kelle sõnul on loo tegelased usutavad ja probleemid elulised.

"Ma arvan, et kõik on elus kogenud tumedamaid perioode. Minu roll on olnud näidata või olla selles, kuidas see saab reaalselt juhtuda, et inimene käib väga sügavas kohas ära, ja kuidas ta hakkab sellest välja tulema," ütles osatäitja Ronja Marie Tepp.

Ronja Marie lisab, et jälgis rolli loomisel ka teismelisi enda ümber.

"Minu õde on täpselt sama vana kui need noored, ja tema pealt ma olen saanud päris palju snitti võtta," lisas Tepp.

Ehkki lavastus on suunatud noortele, võiksid selle vastu huvi tunda ka täiskasvanud.

"Jah, ehkki vanemad inimesed ei ole vist sihtgrupp, siis saaksid nad kindlasti neutraalse vaate sellele, mis noorte hingeelus toimub, et teinekord on sul see oma inimene kodus ja sa ei taju, aga näed võõraste inimeste lugu, ja siis mõtled, et võib-olla minu laps tunneb ka nii, ja siis saab sellest mingi arutelu lahti minna," ütles osatäitja Maria Valk.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

