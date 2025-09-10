X!

VAT teatris esietendub Priit Pärna stsenaariumil põhinev "Tõusvad viiuldajad"

Foto: VAT teater
Neljapäeval esietendub VAT teatris füüsilise teatri võtmes lavastus "Tõusvad viiuldajad", mis põhineb Priit Pärna samanimelisel stsenaariumil.

Lavastaja Tanel Saare jaoks on see juba mitmes koostöö Priit Pärnaga, aga kui lavastus "Eine murul" põhines juba valmis animatsioonil, siis seekord on aluseks käsikiri.

"See oli tõesti ainult 500 tähemärki, 2 lehekülge kirjeldust, ja nüüd see on valmis. Priit on öelnud, et kui hästi läheb, teeb ta sellest animatsiooni," rääkis Saar.

Lugu räägib kahest vennast, armastusest ja kadedusest. Priit Pärna tahtel leiab tegevus aset Jaapanis. Lavastuse raamtegelane on jaapani juurtega viiuldaja Mio Iida.

"Siis mul tuli see mõte, et tema saabki olla see raam, miks me saame niimoodi teha. See on tema jutustus, mis juhtus kunagi, tema vanemate ja vendadega. Ja nüüd ta räägib selle loo," selgitas Saar.

Mio Iida leiab, et lavastuse õhustikus on tõesti midagi jaapanipärast. "Mingit sorti müstilisus ja see, kuidas siin valgusega mängitakse, annab sellise kindla vaibi. Ma arvan, et õhkkond on siin suhteliselt sarnane sellega, mis võiks olla Jaapanis, ka minu tekst ja väljanägemine kindlasti aitab kaasa sellele," rääkis ta.

Osatäitja Luisa Lõhmuse sõnul on peamiselt kehakeeles loo jutustamine teistmoodi väljakutse.

"Ma pole varem sellist loojutustamist teinud. On küll tehtud lavastusi, kus otseselt ei räägi, aga füüsilise kaudu lugu jutustada on esimene kord. Selles mõttes on ta väga piirav, aga samas jätad selle rääkimise ära ja nii ongi."

Lavastust saadab Kristjan Kallase kirjutatud elav muusika, lavastuskunstnik on Pille Kose, valgus ja video Rommi Ruttaselt ning koreograaf on Hanna Maria Saar. Etendused toimuvad Sakala 3 teatrimajas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

