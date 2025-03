VAT Teatris esietendub Sveta Grigorjeva lavastus "Gargantua"

Laval on madinat, tantsu, higi ja muid kehavedelikke. Sveta Grigorjeva lubab, et päid ei võeta lavastuses küll kellelgi maha, aga peadpööritav kogemus saab see olema nii etendajate kui ka publiku jaoks.

"Lavastuse nimi on "Gargantua" ja see on François Rabelais', Bahtini ja ka minu interpretatsioon karnevalikultuurist ja ühiskonna satiirist. Mulle tundub, et kuidagi kõnetab ta tänapäeval ka, kuidagi me liigume aina rohkem sellise konservatiivistuva ühiskonna maailma suunas. "Gargantuas" on minu meelest hästi palju elutervet huumorit, elujaatavust, rõõmu, jälle vastupanu otsimist. Et jah, mulle tundub, et see on täitsa aktuaalne teos," kommenteeris Grigorjeva.

François Rabelais 1534. aastal kirjutatud "Gargantua" pilab renessansiajastu tõsist süvakultuuri. "Mina olen ikkagi tantsu- ja etenduskunstnik, seega mind huvitab see kehalisus. Et mis moodi saab uut kehalisust ja keha kaudu seda uut maailma leiutada. Muidugi on ta hästi emotsionaalne, hästi efektne, hästi energiline. Ma arvan et inimene tuleb siit välja uue elujaatava hoiakuga," lisas Grigorjeva.

Lavastuses astuvad lisaks Sveta Grigorjevale üles etendajad Tanel Saar, Arolin Raudva, Johhan Rosenberg, Hanna Maria Saar ja Sirelyn Rääk. Viimase sõnul on lavastus füüsiliselt vägagi proovile panev.

"See on igasuguseid isiklikke piire ületav, nii füüsiliselt kui vaimselt olnud. Ma arvan, et sellise isikliku radikaalse rõõmu leidmine iseenda seest, kui maailm justkui kukub kokku, on väga oluline meeldetuletus meile kõigile. Ma väga loodan, et sellega ka inimesed saalist lahkuvad," sõnas Rääk.

Lavastust "Gargantua" saab näha viiel korral Sakala 3 teatrimaja suures saalis.