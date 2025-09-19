Laste- ja noortenäidendite võistluse esimese preemia pälvis Oliver Issak

Näidendivõistlusele saadeti 55 anonüümset käsikirja, mida luges viieliikmeline žürii koosseisus Marek Demjanov (Piip ja Tuut teater), Karl Koppelmaa (VAT teater), Marika Palm (Ugala teater), Mirko Rajas (Eesti Noorsooteater) ja Katrin Tõnisson (Eesti Lastekirjanduse Keskus).

Žürii esimehe Marek Demjanovi sõnul oli näidendivõistlusele laekunud teatritekste väga eripalgelised. "Loetu seas leidus palju suhte- ja situatsioonidraamat, armumist ja armastust, eneseotsinguid, sõprust, reetmist, valesti mõistmist, põlvkondadevahelist konflikti, koolikiusamist, põnevusdraamat, absurdi, janti, keskkonnahoidlikkust, vabasurma mineku ja vaimse tervisega seotud probleeme, muinasjutulisust ja revolutsiooni."

Žürii valis parimatena välja seitse näidendit.

I auhind: Oliver Issak "Omadega soos"

II auhind: Mari Rostfeldt "Hõbepaju"

III auhind: Oliver Issak "täna õhtul"

Esimese auhinna võitnud Oliver Issaku näidend "Omadega soos" paiskab noored sõjaväeteenistujad soomukiga soosaarele ning tõstatab pingeolukorras küsimusi, millega me kõik oma elu jooksul kokku puutume – kes otse, kes vanemana, elukaaslasena, tüdruksõbrana.

Mari Rostfeldti teise koha võitnud "Hõbepaju" jutustab dünaamilise ja mitmekihilise loo noorte lähedusest, milles põimuvad poeetiline ja sotsiaalne mõõde, mida hoiavad koos hästi tabatud tegelaste siseelu ja olustik.

Oliver Issaku teine näidend "Täna õhtul", mis võitis kolmanda auhinna, on kirjutatud kihutuskõne vormis neile, kes tulevad pärast veeuputust – noortele, kes saalis istudes on alla 20-aastased ning valmis maailma muutma.

Äramärgitutena tõstis žürii esile neli näidendit.

Kristiina Kase "Maailma ilusaim koht"

Eva Kreem "Väikeste poiste pesad"

Kadri Lepp "Ruudi"

Reeli Reinaus "Tamagotchi"

Kadri Lepa nooremale vaatajale kirjutatud "Ruudis" otsivad lahedad, sügavad ja omanäolised loomtegelased vastust suurtele isiklikele küsimustele vabadusest ja vangistusest.

Kristiina Kase puudutav "Maailma ilusaim koht" kõneleb sõjale jalgu jäänud laste pilgu läbi kahest erinevast maailmast, kust nad püüavad leida oma kohta ja kuhugi kaduma läinud kella.

Reeli Reinausi näidend "Tamagotchi" on täis põnevust, müstikat ja pinget, mille keskel, süütunde müüride vahel elavad trauma läbi teinud kaksikutest õde ja vend.

Eva Kreemi "Väikeste poiste pesad" viitab pealkirjas Juhan Viidingu luulereale ja kasvab koos tundliku noormehest peategelasega eemale lapsepõlvekaaslastest, kes on aga juba saanud üheks osaks temast.

Kõikide võidunäidenditega saab tutvuda Eesti Teatri Agentuuri kodulehe kaudu.

2025. aasta laste- ja noortenäidendite võistluse võidutööd jõuavad uuel aastal huvilisteni ka raamatuna Eesti Teatri Agentuuri sarjas, mis tutvustab uusimaid teatritekste. Samuti kandideerivad kõik võistlusele saadetud käsikirjad näitekirjanduse arendamise mentorprogrammi, kuhu valitakse tekstid, mida autori, mentori ja teatri koostöös edasi arendatakse.