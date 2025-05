Saksamaal teatrit juhtima hakkav Mihkel Seeder: siin pole aega pabistada

Dresdenis asuva Saksamaa suurima laste- ja noorteteatri TJG uueks juhiks saab suvel Mihkel Seeder, kes astub ametisse koos kohaliku dramaturgi Ulrike Lessmanniga. Seeder tõdes kultuurisaatele "OP" antud intervjuus, et kuigi töö on vastutusrikas, pole tal aega pabistada.

Sel suvel alustab Saksamaa suurima noorele vaatajale suunatud teatri juhina tööd Mihel Seeder. Viimased kümme aastat on Seeder töötanud VAT teatris dramaturgina. Ka uue töökohani jõudis ta läbi VAT teatri.

"VAT teatri üks väga tugev osa on rahvusvahelised koostööd. Ja ühes selles rahvusvahelises projektis oli partneriks Theater Junge Generation ehk TJG. Nii ma käisingi siin mitu korda, tegime koos projekte ja sain tuttavaks Ulrike Lessmanniga, kes oli siin peadramaturg," rääkis ta.

Paar aastat tagasi pakkus Lessmann Seedrile, et nad võiksid koos teatri intendantideks ehk juhtideks kandideerida. "Ma olin veendunud, et ta teeb nalja, aga siis ma sain aru, et sakslased seda sorti nalju ei tee, neil on natukene teistmoodi huumor," muigas ta ja lisas, et see tundus täiesti pöörane idee.

"Oleme ausad, see tundus võimatu. Esiteks kaks dramaturgi, kumbki meist ei ole lavastaja. Üldiselt sa tahaks ikkagi teatrijuhi koha peal näha lavastajat või näitlejat. Teiseks on Ulrike selle maja pikaajaline dramaturg ja mina olen üldse mees metsast. Aga millegi pärast see kombinatsioon töötas, me läbisime kõik voorud ja siin me oleme," rääkis ta.

Intendandi roll on omamoodi huvitav, tõdes Seeder. Kui Eesti teatrisüsteemis on kunstiline juht, kes tegeleb kunstiliste küsimustega, ja on teatrijuht, kes tegeleb finantsiliste küsimustega, siis intendant teeb kõike koos.

"Meie Ulrikega jaotasime selle jälle kahe peale ära ja tõime Eesti süsteemi siia Saksamaale. Suuri asju otsustame muidugi koos, aga oleme mingid ülesanded omavahel ära jaganud," märkis ta.

Seeder tõdes, et teatrijuhi töö on suur vastutus. "Eriti praegusel finantsiliselt keerukal ajal. Tegelikult tuleb seda tööd teha nii, et sa ei mõtle liiga palju selle pabistamise peale, vaid sa tegutsed. Praegu ma käin iga nädal Eesti ja Saksamaa vahet ja koosolekud, kus ma käin, on varahommikust hilisõhtuni. Siin pole aega pabistada. Tuleb tegutseda, otsuseid vastu võtta, inimestega tuttavaks saada."

Ulrike Lessmann rääkis, et soovis juhiks kandideerida, sest tunneb teatriga seotust. "Tunnen siinseid inimesi ja süsteemi. Armastan Dresdenit ja meie publikut. Leidsin, et kandideerimine on hea mõte. Samas tundsin, et sooviks vastutust jagada," sõnas ta. "Olin Mihkliga koos töötanud rahvusvahelises projektis. See oli paar aastat tagasi, päris pika aja jooksul. Leidsin, et meil on sarnane mõtlemine ja suhtumine publikusse. Meil on ka sarnane huumorimeel. Ja see on oluline. Kui iga päev koos töötada ja probleeme lahendada, peab olema sarnane huumorimeel ja arusaamine."

Ka Saksamaal tehakse teatrites kärpeid. "Peame olema loomingulised summade piires, mida saame. See on osa Saksa teatrist. Oleme koroonaajast toibunud. Aeglaselt küll, aga meil siin vedas, sest publik tuli kohe tagasi," rääkis Lessmann. "Tunnen ka ühiskonna mõttes, et meil on oluline rääkida lugusid empaatiast, koostööst, oma tahtmise väljendamisest. Leian, et Saksamaal peaks teater olema see koht, kus käsitletakse probleeme, mida ühiskond arutab, ja tuuakse need lavale. Meie teater TJG on selleks hea koht."

TJG on Saksamaa suurim laste- ja noorteteater. Seedri sõnul on TJG justkui segu Eesti Noorsooteatrist ja VAT teatrist. Teater koosneb kolmest harust: teatritrupp, nukutrupp ja teatriakadeemia. "Teatriakadeemia on noortele suunatud osa, kus noortel on ringid, koolivaheajal laagrid ja ka oma näitetrupid. Meil on mängukavas lavastused, kus noored mängivad või lausa ise lavastavad. See vahetu kontakt sihtgrupiga on väga suure väärtusega. See on jälle miski, mis tundub mulle VAT teatrist väga kodune," lausus ta.

Isiklikus plaanis loodab Seeder, et tema ja ta pere saavad ennast Saksamaal ilusti sisse seatud. Teatrijuhina soovib ta jätkuvalt keskenduda Dresdeni linna noortele, kuid pöörata ka rohkem tähelepanu rahvusvahelisusele. "Perfomance-kunsti lastele, ka tantsulisemat teatrit ja erinevaid tehnoloogilisi vahendeid," tõi ta veel välja. "See ei tähenda, et meil esimene hooaeg on kohe pea peale pööratud, aga viie aastaga julgeme nendesse äärealadesse rohkem minna."