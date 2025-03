Väikese printsi teatriauhinna pälvis Aare Toikka

Laureaadi valis välja viieliikmeline žürii, ASSITEJ Eesti Keskuse juhatus koosseisus Tuuli Potik, Maria Usk, Marek Demjanov, Heino Seljamaa ja Kaido Rannik.

Aare Toikka on VAT Teatri asutajaliige ja kunstiline juht alates 1993. aastast, teinud oma koduteatris üle poolesaja lavastuse, lavastanud hulgaliselt Raadioteatris ja erinevates Eesti teatrites. Suur osa tema loomingust on olnud suunatud just noorele vaatajale.

Väikese printsi tunnustusauhind antakse noore vaataja teatri alal tegutsejale, kes on oma tööga panustanud oluliselt valdkonna arengusse ja maine tõstmisesse. Preemia on rahaline, auhinnaga kaasneb ka Väikese printsi skulptuur, mille on teinud Tallinna Rahumäe Põhikooli kaunite kunstide tarbekunstiringi õpilased.

Auhinda antakse välja alates 2022. aastast, eelmised laureaadid on Rein Agur, Taavi Tõnisson ja Tiina Mölder.