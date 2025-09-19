X!

Von Krahli hooaja avab Juhan Ulfsaki ja trupi ühistöö "Tagasiside"

Von Krahli hooaja avab Juhan Ulfsaki ja trupi ühistöö
Von Krahli Teater alustab uut hooaega loominguse tandemina koos elektron.artiga, aga tulemas on ka Mart Kangro soololavastus, koostöö Berliini teatritrupiga Showcase Beat Le Mot ning plaadifirma Kurvad Uudised konsterdiprogramm.

"Algaval hooajal tunneme ühiselt rõõmu kahe etendusasutuse vahelise loomingulise koostöö jätkumise üle," sõnas Von Krahli Teatri juht Jaak Prints. "Kord omaette, kord ühiseid lavastusi luues suudame pakkuda mitmekülgsemaid, haaravamaid ning tugevamaid käsitlusi meid praegusel ajal puudutavatel teemadel."

Von Krahli Teatri esimene esietendus toimub 27. novembril, kui publiku ette jõuab Juhan Ulfsaki ja Von Krahli trupi "Tagasiside", mis räägib protestist ning jätkab Von Krahli trupi otsingut, kuidas luua lavastusi, mis ühendavad poeetilise ja poliitilise, isikliku ja ühiskondliku. Lavastuse sihiks on käivitada avalik arutelu ja luua pinnas uueks protestiesteetikaks Eestis.

Üle aastate ühendab Von Krahli Teater jõud Berliinis resideeruva teatritrupiga Showcase Beat Le Mot, kellega koos tuuakse lavale nüüdisaegne tõlgendus 1913. aastal kirjutatud futuristlikust ooperist "Võit Päikese üle". Maailma esietendus leiab aset Berliini HAU2 teatrimajas 10. jaanuaril 2026. Alates 5. veebruarist saab lavastust kuuel korral näha ka Von Krahli Teatris.

Sel hooajal jätkub koostöö ka Mart Kangroga, kelle soololavastus, mida võib käsitleda mõttelise jätkuna "Pantheonile", võtab vaatluse alla infomüra keskel oleva kaasaja inimese koos tema hoiakute kujunemise ja valikute langetamisega, esietendub Von Krahli Teatri väikeses saalis 27. veebruaril.

Von Krahli Teater ja elektron.art toovad 2025/26 hooajal ühiselt välja kaks uut lavastust. 27. augustil esietendus juba "Enigma" (lavastaja Elle Viies), 8. aprillil saab lavaküpseks Johhan Rosenbergi, Hendrik Kaljujärve, Sille Pihlaku ning Karl Joonas Alamaa loomingulises koostöös valmiv teos, milles osaleb Von Krahli Teatri trupp.

Elektron.arti uus hooaeg tõotab varasematest mitmetahulisem tulla – 26. septembril saavad Elektron.signal raadios alguse kolm eriilmelist programmi, mille autoriteks on Nele Tiidelepp/Hendrik Kaljujärv, Liisbeth Horn ja Anumai Raska. Oodata on uuslavastusi Sanna Kartault ja Triin Kauberilt ning Ants1 bänd toob EKA galeriis 24. oktoobril välja muusikali "Carmen Electra". Unholy Trinity ja Mikk-Mait Kivi teevad algust seeriasündmustega (neist esimene toimub Von Krahli baaris 28. oktoobril ja kannab nime "Koosolek"), mis on eelhäälestuseks nende 2026. aastal valmivale lavastusele.

Von Krahli baar läbib sel sügisel Kristel Epliku juhtimisel värskenduskuuri, uue ilme ja sisu saavad nii toidumenüü kui kultuuriprogramm, kus teiste seas esinevad regulaarselt ka plaadifirma Kurvad Uudised artistid. Suuremad kontserdid hõlmavad kogu teatrimaja – 2. oktoobril toimub Von Krahlis An-Marleni esinemine, 3. oktoobril Valge Tüdruku reiv ning detsembris on oodata üllatust Florian Wahlilt.

Toimetaja: Kaspar Viilup

