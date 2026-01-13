Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

Sel nädalal mängitakse tükki Saksamaal, veebruari alguses jõuab trupp Tallinna, kus antakse samuti kuus etendust.

Alternatiivsete lavastuste esinemispaigana tuntud Hau teatrimajas Berliinis jõudis publiku ette Von Krahli trupi, saksa etenduskunstigrupi Showcase Beat Le Mot ja saksa ansambli Kaleidoskop ühistöö - lavastus "Võit Päikese üle".

"Me võtsime alguspunktiks ühe unustatud, kaks korda maailmas mängitud ja siis kõrvale jäetud ooperi 1913. aastast "Võit päikese üle". See ooper oli kirjutatud futuristide paroodiana ja on võrdlemisi kaootiline, kaos on seal sees," ütles Von Krahli teatri etendaja Karl Birnbaum.

Kaootiline kaos valitseb ka eestlaste-sakslaste koostöölavastuses, kus hägustatakse piiri nii lava ja saali, kui ka publiku ja etendajate vahel.

"Teater niisama, omas traditsionaalses vormis ei mõju enam nii tugevalt ja ei ole ka nii tugevalt oma traditsioonides kinni. Ei pea eraldama lava ja publikut. Kogemus ei pea olema ainult selline, et vaataja tuleb ja istub saali. Kõik saavad kokku siin saalis inimestena," ütles Showcase Beat Le Mot etendaja Nikola Duric.

Esietendust vaatama tulnud publik oli väga altis osalusteatris kaasa tegema.

"Berliini publik on väga hästi koolitatud osalusteatriga, lavale minemise ja "neljanda seina" maha rebimisega. Ma usaldan väga meie Tallinna kaasnäitlejaid. Nad on väga karismaatilised, sümpaatsed ja osavad," ütles Duric.

Lavastus "Võit Päikese üle" etendub Von Krahli teatri laval Tallinnas kuuel korral veebruari alguses.