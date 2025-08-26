Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

Sügisel esietenduvad Eesti Draamateatris Semperi ja Ojasoo lavastud "Kuningas Ubu", Ringo Ramuli lavastus "Maag" ning Hendrik Toompere tõlgendus näidendist "Caligula".

20. septembrist vallutavad suure saali lava EMTA lavakunstikooli 32. lennu üliõpilased. Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo käe all saab lavaküpseks Alfred Jarry pöörane, koomiline ja sürreaalne "Kuningas Ubu", tekst, millest paljude meelest algas moodsa teatri ja kunsti ajalugu ning mitmed modernsed kultuurivoolud, nagu dadaismi, sürrealism, absurditeater.

25. oktoobril esietendub väikeses saalis Ringo Ramuli lavastus John Fowlesi romaani "Maag" põhjal, kus elust ja tööst tülpinud noore meesõpetaja ellu väikesel Kreeka saarel tungib üha sügavamalt ja saatuslikumalt salapärane mõisaomanik psühholoogiliste mängudega, mis kaotavad noormehe jaoks tõelisuse ja lavastuslikkuse piirid.

22. novembril jõuab suure saali publiku ette Hendrik Toompere tõlgendus Albert Camus' näidendist "Caligula", mis kõneleb vastuolulisest Rooma keisrist, keda on süüdistatud enesekeskuses, arrogantsuses ja erakordses julmuses oma absoluudiotsinguis.

Draamateatri sügishooaega mahuvad ka lavastusi saatvad Lingi üritused, – esimesed neist juba septembris mõnede "Rahamaa" etenduste järel.

Muusikalise avalöögi annab draamateatri 106. hooajale 26. augusti õhtul "Rahamaa" bändi ehk Maria Faust and The Economicsi kontsert teatri suures saalis.