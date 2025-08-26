X!

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

Teater
Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo
Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo Autor/allikas: Kalev Lilleorg
Teater

Sügisel esietenduvad Eesti Draamateatris Semperi ja Ojasoo lavastud "Kuningas Ubu", Ringo Ramuli lavastus "Maag" ning Hendrik Toompere tõlgendus näidendist "Caligula".

20. septembrist vallutavad suure saali lava EMTA lavakunstikooli 32. lennu üliõpilased. Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo käe all saab lavaküpseks Alfred Jarry pöörane, koomiline ja sürreaalne "Kuningas Ubu", tekst, millest paljude meelest algas moodsa teatri ja kunsti ajalugu ning mitmed modernsed kultuurivoolud, nagu dadaismi, sürrealism, absurditeater.

25. oktoobril esietendub väikeses saalis Ringo Ramuli lavastus John Fowlesi romaani "Maag" põhjal, kus elust ja tööst tülpinud noore meesõpetaja ellu väikesel Kreeka saarel tungib üha sügavamalt ja saatuslikumalt salapärane mõisaomanik psühholoogiliste mängudega, mis kaotavad noormehe jaoks tõelisuse ja lavastuslikkuse piirid.

22. novembril jõuab suure saali publiku ette Hendrik Toompere tõlgendus Albert Camus' näidendist "Caligula", mis kõneleb vastuolulisest Rooma keisrist, keda on süüdistatud enesekeskuses, arrogantsuses ja erakordses julmuses oma absoluudiotsinguis.

Draamateatri sügishooaega mahuvad ka lavastusi saatvad Lingi üritused, – esimesed neist juba septembris mõnede "Rahamaa" etenduste järel.

Muusikalise avalöögi annab draamateatri 106. hooajale 26. augusti õhtul "Rahamaa" bändi ehk Maria Faust and The Economicsi kontsert teatri suures saalis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:58

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

16:58

Purga: majandusprognoos soosib palgatõusu kultuuri- ja spordivaldkonnas

15:48

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

15:37

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

15:03

Headreadi raamatuaasta blogi: Christian Bobini "Kõigealam"

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

11:30

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

11:08

Flow Rea trio avaldas debüütalbumi "Pulse"

10:28

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

10:02

Britta Benno: graafikatriennaal on alati olnud revolutsiooniline sündmus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.08

"Vooluga kaasa" tegijad toovad Eestisse oma Oscari

10:28

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

25.08

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

25.08

Minu elu muutnud raamat | Valdur Mikita ja "Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust"

15:48

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

12:26

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

09:39

Septembri lõpus jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

25.08

Mari Peegel: riik võiks näha ka popkontserti majanduse mootorina

11:30

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo