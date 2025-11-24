X!

Toompere lavastusest "Caligula": aeg oli selle materjali lavale toomiseks jälle küps

Teater
"Caligula" Autor/allikas: Linda Maria Saar
Teater

Hendrik Toompere tõi Eesti Draamateatri suures saalis välja Albert Camus' näidendi "Caligula" ehk loo sellest, kuidas üks inimene hakkab mõtlema endast kui üle-elu-suurusest ajaloolisest tegelasest.

Rooma keiser Caligula oli valitseja, kes on läinud ajalukku oma pööraste ideede, julmade mängude ja ettearvamatu käitumisega. Lavastaja arvates on praegune aeg selle 1940. aastatel kirjutatud näidendi lavale toomiseks jälle küps.

Nimiosalist kehastab Tõnis Niinemets. "Ma mängin ausat meest, kellele meeldib, kui temaga ollakse aus ja talle meeldib tunda ennast vabana," selgitas ta ja lisas, et muidugi kasutab tema tegelane võimu ära, sest see on talle antud. "Näitemäng algab sellest kohast pihta, kus Caligula on saanud aru, et mitte midagi ei juhtu, kui elu siinkohal lõppeb, seega mingi teatav vabadus on tema sees."

Toompere sen rõhutas, et nad ei räägi ainult nendest inimestest, kes seda maailma nii suurelt liigutavad, vaid meist endist, kes ei jää selle all kuidagi puutumata. "Elame oma ebakindluse maailmas, kus ühel päeval nad muutuvad mingisuguseks muuks asjaks, nii et me ei või millegi peale enam kindlad olla," selgitas ta ja lisas, et seetõttu "Caligula" lugu ajastub väga täpselt.

Lavastuse kunstnik on Lisa Sinisalu, videokujundaja Ura Sihet, helikujundaja Lauri Kaldoja. Lisaks Niinemetsale astuvad lavale Karmo Nigula, Andres Puustusmaa, Gert Raudsep, Jüri Tiidus, Tõnu Kark, Raimo Pass, Markus Luik, Christopher Rajaveer, Britta Soll, Hanna Jaanovits, Merle Palmiste.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

