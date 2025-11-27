Tõnis Niinemets: tunnen rõõmu, et mu repertuaar on nii eriilmeline

Näitleja Tõnis Niinemets ütles "Ringvaates", et kõige olulisem omadus, mis näitlejal laval peab olema, on fookus, sest kui see on paigas, siis on suur osa tööst tehtud.

Tõnis Niinemets on õnnelik, et publik endiselt teatrisse jõuab ning ta on väga rahul enda praeguse repertuaariga. "Mul pole mängukavas ühtegi lavastust, mida ma ei teeks hea meelega, sest ühelt poolt mulle meeldivad kõik need materjalid ja neid on tore mängida, aga teisalt ka sellepärast, et seltskond ümber on niivõrd meeldiv ja inspireeriv," sõnas Niinemets. Ta nimetas "B-koondist" õhtul toreda seltskonnaga mõnusaks lustimiseks.

Kinoteatri ja Eesti Draamateatri ühisloome "B-koondis" on etendunud juba kaks aastat. Seal käsitletavad teemad on aga endiselt aktuaalsed ja etendustesse on lubatud sisse tuua improvisatsiooni. Kui Ülle Kaljuste ja Ivo Uukkivi on lustlikud improviseerijad, kes suudavad ikkagi tõsiseks jääda, siis Niinemets on see, kes kõige varem ära kukub või naerma hakkab. Ta väitis, et Henrik Kalmet mõtleb välja iga õhtu uusi trikke, et teda ebamugavasse olukorda või naerma panna.

Niinemets mängib Albert Camus kirjutatud tekstil põhinevas ''Caligulas'' peategelast, kes võib tunduda teistele tegelastele ja publikule kurja ja vastikuna, aga tegelane ise endast nii ei mõtle. Niinemets mõtleb Caligulast kui õiglust taga ajavast ning leinas olevast inimesest. Ta väga naudib endast kaugel oleva rolli mängimist, ta ongi soovinud saada rohkem negatiivseid rolle, kuigi lihtsaks ta neid ei pea. "Iseendal on keeruline hinnata, milline ma laval paistan," väitis ta.

"Üks asi, mis peab näitlejal laval kogu aeg olema, on fookus. Kui fookus on paigas, on sul päris suur osa tööst tehtud. "Rahamaa" nõuab oma tehnilisuse tõttu ääretut fookust, aga seda on ka väga nauditav mängida. Minu repertuaari on sattunud lavastused, kus on tähtsal kohal muusika. See muusika aitab olla tegelastel oma rollides ja selles atmosfääris, seega abistavat jõudu on meil näitlejatel laval peale iseenda veel," tõdes Niinemets.

Eelmisel hooajal oli Niinemets draamateatri meesnäitlejatest kõige suurema töökoormusega. Ta rõhutas samas, et draamateater jälgib töötajate hõivatust, et nad läbi ei põleks.