X!

Hendrik Toompere toob Albert Camus' "Caligula" draamateatri lavale

Teater
"Caligula" Autor/allikas: Linda Maria Saar
Teater

Eesti Draamateatris esietendub laupäeva õhtul Hendrik Toompere seeniori lavastus "Caligula", mis kõneleb vastuolulisest Rooma keisrist, keda antiikallikad kirjeldavad sageli ettearvamatu, julma ja ekstsentrilise valitsejana.

Caligulat, populaarse väejuhi Germanicuse poega, tervitati tema valitsusaja alguses lootusrikka poolehoiuga. Peagi kujunes talle aga meelevaldse ja halastamatu valitseja maine ning tänapäevaks on tema nimest saanud absoluutse võimu kuritarvitamise, julmuse ja ettearvamatu käitumise sünonüüm. Muutust tema mõtlemises, käitumises ja võib-olla ka vaimses tervises seostatakse raske haigusega mõned kuud pärast keisriks saamist ning jumaldatud õe Drusilla surmaga.  

Albert Camus alustas "Caligula" kirjutamist 1939. aastal; näidend ilmus esmakordselt 1944 ja jõudis lavale 1945. Draamateatris toob loo lavale Hendrik Toompere seenior.

"Me teeme kindlasti kaasaegset lugu. Üks minu lähtepunktidest oli see, et ma juba pikemat aega arvan, et näiteks Putin ei ela enam ammu reaalses maailmas. Ta elab ajaloos, ta paigutab ennast ajalukku ja loob iseennast ajaloolise ja müütilise tegelasena, paneb end ühte ritta Ivan Julma, Peeter Suure, Napoleonite, Stalinite ja kõigi teistega. Tema soov on olla lihtsurelikust valitsejast suurem, iseennast nii-öelda jumalikustada," rääkis lavastaja.

Toompere sõnul on "Caligula" lugu sellest, kuidas üks inimene hakkabki iseendast mõtlema kui Caligulast, ühest üleelusuurusest ajaloolisest tegelasest. "Kuidas see inimesega juhtub?" küsib Toompere.

Laval on Tõnis Niinemets, Karmo Nigula, Andres Puustusmaa, Gert Raudsep, Jüri Tiidus, Tõnu Kark, Raimo Pass, Markus Luik, Christopher Rajaveer, Britta Soll, Hanna Jaanovits ja Merle Palmiste.

Toimetaja: Karmen Rebane

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:36

Hendrik Toompere toob Albert Camus' "Caligula" draamateatri lavale

13:52

Just Filmi peavõidu pälvis Leedu film "Mind kutsutakse Dankaks"

13:16

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

12:14

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

10:03

PÖFF-i pea- ja publikuauhinna võitis Hispaania film "Hea tütreke"

10:00

Galerii: Tallinnas avati Matti Miliuse kunstikogu tutvustav näitus

09:20

Galerii: Lasnamäe paviljonis avanes hüpiknäitus "Kuumus. Ulmelugu spaast"

09:11

Riho Västrik: kui turul on vähem tööd, ei saa me BFM-is vahepeal kraani kinni keerata

09:00

Sinijärve raamatusoovitused: Tõnu Oja on üks riimi- ja rütmitäpsemaid autoreid

21.11

Martti Kalda tõlkis neli Vana-India näitemängu esimest korda eesti keelde

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.11

Galerii: uuenduskuuri läbinud Tallinna linnaelumuuseum avab taas uksed

21.11

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Luurel Varas, Tate McRae, Ariana Grande

10:03

PÖFF-i pea- ja publikuauhinna võitis Hispaania film "Hea tütreke"

20.11

Kultuuriminister toetab komisjoni eitavast otsusest sõltumata Theatrumit ja Elektroni

09:11

Riho Västrik: kui turul on vähem tööd, ei saa me BFM-is vahepeal kraani kinni keerata

21.11

PÖFF-i päevik | 12 näpunäidet festivali viimaseks nädalavahetuseks

21.11

Galerii: Hispaania maalikunstniku El Greco teosed jõudsid Nigulistesse

20.11

Purga: Theatrumi ja Elektroni toetus tuleb kultuuriministeeriumi väikesest reservist

21.11

Selgusid Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna nominendid

20.11

Endlas esietendus muusikaline koguperelavastus "Nösperi Nönni Natuke"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo