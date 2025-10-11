X!

Kristiina Reidolvi soovitused festivaliks Open House Tallinn: ERR-i telemajast Hundipea linnaosani

Hundipea linnaosa ja Paljassaare sadam
Hundipea linnaosa ja Paljassaare sadam Autor/allikas: Evert Palmets
11.–12. oktoobrini toimub taas festival Open House Talinn, mille fookuses on arhitektuur ja ruum. Eesti Arhitektuurikeskuse juhi Kristiina Reidolvi kaheksa soovitust programmist suunavad mõtlema nii ruumikultuuri ja arhitektuuri ajaloo kui tuleviku peale.

Hundipea linnaosa ja Paljassaare sadam

Väga põneva ajalooga sadam, kus tegeleti ookeanipüügiga, muutub tulevikus uuenduslikuks, keskkonnahoidlikuks ja kogukonda kaasavaks linnaosaks, mis ühtlasi toimib ka kui linnaruumi innovaatiline katsepolügon tuginedes selle arendamisel erinevatele teadusuuringutele. 

EMTA lavakunstikool Toom-Kooli 4 ja peahoone Tatari 13

Lavakunstikool on kool, kuhu aastakümnete jooksul iga kahe aasta tagant püüavad tuhanded Eesti noored sisse astuda, et näitlejaks, lavastajaks või dramaturgiks õppida, ent vaid vähestel see õnnestub. Koolimajja pääsevad vaid need, kes teevad sisseastumiskatseid, hiljem on koolimaja vaid näitleja-, lavastaja-ja dramaturgiatudengite päralt – see on noortele enam kui kool, see on koht, kus veedetakse oma noorusest neli ülimalt intensiivset õppeaastat. Selle maja seinte vahel on peidus palju saladusi, loomingulist põlemist, naeru ja nuttu, noorte loojate küpsemist. 

EMTA peamajas on aga väga hea akustikaga ja esteetilise sisearhitektuuriga kontserdisaal ning kunstiliseks eksperimenteerimiseks mõeldud blackbox. Lisaks palju erinevate muusikainstrumentide õppimiseks sobivaid klassiruume, kus on õppinud ja õpivad Eesti muusika tänased ja tulevased tipud. 

ERR-i telemaja

ETV-d vaatame me kõik, ent kuidas sünnivad telesaated? Millised on stuudiod, millised teleproduktsiooni- ja ettevalmistusalad ning millist tehnikat televisioonis kasutatakse? ERR ekskursioon avab külastajatele teleproduktsiooni telgitaguseid. Lisaks on see hea võimalus tutvuda ETV ajaloolise hoonega.

ERRi telemaja Autor/allikas: Evert Palmets

Südalinna teater

Harva avaneb publikul võimalus pääseda teatrimajas lavale ja veelgi harvem lava taha, et näha, kui keerukas mehhanism on üks teatrihoone ning milliseid tehnilisi lahendusi on vaja ühe lavastuse elluviimiseks ja etendamiseks. Südalinna teater on Itaalia-tüüpi teatrihoone, kus lava- ja publikuala on selgelt eristatud. Algupäraselt oli tegemist historistliku dekooriga kinohoonega, mille ehitas aktsiaselts Royal-Film aastatel 1925–1926 — just seal näidati Tallinnas esimest korda helifilmi.

Pirita TOP

Lisaks Arhitektuurimuuseumile, kus oli võimalik näha näitust "Tallinn täispurjes. Linna muutev olümpiaehitus", on külastajatel võimalus näha oma silmaga 1980. olümpiamängude purjeregati jaoks ehitatud Olümpiapurjespordikeskust. Tegemist on unikaalse arhitektuuriga, sest ei varem ega hiljem ole Eestis olümpiamänge toimunud ega selleks vajalikku infrastruktuuri rajatud. 

Pirita TOP Autor/allikas: Evert Palmets

Kalevi jahtklubi

Põnevalt lahendatud uus betoonehitis, kus sadama betoonelementide valamisel kasutati arhitekt Ülar Marki visiooni järgi klubiliikmete vanu purjeid. Ehe näide sisu ja vormi ühtsusest arhitektuuris. Tegemist on aasta betoonehitisega 2024.  

Rattaretk ja jalutuskäik "Söödav linn" mööda kesklinna kogukonnaaedu

Hea võimalus leida Tallinnas viise kogukonnaaiandusega tegelemiseks, mis võiks inspireerida elanikke mõtlema veelgi enam rohelisele ja looduslähedasele eluviisile linnakeskkonnas. Linn on uus maa!

Vanalinna ja Kalamaja garaažide lood

Garaažide kaudu saab personaalse ja suuresti maskuliinse vaate autokultuuri ajaloole, mis peidab endas aga võimalusi ka garaažide ümbermõtestamiseks ja neile uute funktsioonide leidmiseks tulevikuks kas kontorite, bändi- ja hobiruumide, kohvikute või miks mitte ka galeriidena.   

Toimetaja: Kaspar Viilup

