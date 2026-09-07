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Arhitektuurifestival Open House Tallinna programm viib esmakordselt trammidepoosse

Arhitektuur
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tehnikakõrgkool Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Arhitektuur

Sel aastal toimub arhitektuurifestival Open House Tallinn 9. kuni 11. oktoobrini, kus vabatahtlike giidide kaasabil näeb ligi 40 avaliku hoone, valmimisjärgus oleva objekti ning asutuse uste taha.

Tänavune Open House Tallinn keskendub arhitektuuri avastamisele erinevatel viisidel "Ka linnas, mida peame hästi tuttavaks, leidub kohti, kuhu pole kunagi sisse astunud. Tänavuses programmis kohtuvad näiteks klooster, trammidepoo ja ringmajanduskeskus - igaüks avab Tallinna omast küljest. Tahame anda põhjuse tavapäraselt teelt kõrvale põigata ja küsida küsimusi, millele pelgalt majast mööda kõndides vastust ei saa," sõnas selleaastase festivali kohta Open House Tallinna produtsent Aleksander Tali.

Programmis on 13 uut hoonet. Esmakordselt saab Open House Tallinna raames järgnevatesse paikadesse: Dominiiklaste kloostri muuseum, Eesti Tervisemuuseum, Endine Seppo kliiniku hoone, Hopneri maja, Kohtumaja Pärnu maanteel, Lasnamäe ringmajanduskeskus, Pirita Vaba Aja Keskus, Pirita Linnaosa Valitsus, Sakala 3 teatrimaja, Tallinna Avatud Kool, Tallinna ettevõtlusinkubaator, Tallinna Tehnikakõrgkool, Vana-Lõuna trammidepoo.

Juba varasemalt on programmis olnud BLRT Grupp, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti osakond, Eesti Pank, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Swedbanki peakontor Arteri kvartalis, ERR - Telemaja, Fotografiska, Hundipea linnaosa ja Paljassaare sadam, Kadrioru pargi Oranžerii, Kalevi Jahtklubi, Ministeeriumite ühishoone, Palace Hotell, Pelgulinna Riigigümnaasium, Südalinna Teater, Tallinna Kunstihoone, Tallinna metodisti kirik, Teaduste akadeemia, Toompea loss ja Riigikogu, Ülemiste veepuhastusjaam, Välisministeerium, Õiguskantsleri Kantselei

Open House Tallinn on Tallinna arhitektuuribiennaali satelliitprogrammi osa. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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