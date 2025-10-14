X!

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

Arhitektuur
Open House Tallinn 2025
Vaata galeriid
45 pilti
Arhitektuur

Möödunud nädalavahetusel, 11. ja 12. oktoobril toimus järjekorras seitsmes arhitektuurifestival Open House Tallinn. Üle 490 sündmusega festival kogus enam kui 9100 külastust.

Open House on ülemaailmne sündmustesari, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele ühe konkreetse linna põnevaid hooneid ja tuua arhitektuur inimestele lähemale.

Festivali produtsent Aleksander Tali sõnul on oluline, et arhitektuurist ja linnaruumist huvitunud inimeste arv oleks igal aastal suur. "Imeline on näha igal festivalil suurt külastajate huvi ning sellest tulenevalt ka suurt huvi arhitektuuri vastu. Lisaks külastajatele kaasasime üle 200 tubli vabatahtliku, kes andsid olulise panuse festivali õnnestumiseks. Täname kõiki spetsialiste, vabatahtlikke, partnereid ja külastajaid, kes kõik panustasid arhitektuurikultuuri arengusse." 

 Igal aastal on programm kokku pandud nii eelnevate aastate hoonetest kui ka uutest leidudest. Populaarsemad hooned selleaastasest programmist olid linnahall, Kadrioru oranžerii ning Nõmme elevaator. Eriprogrammist olid populaarsed Lävi sisearhitektide tuur Wise'i kontoris, siseorienteerumine, Vanalinna ja Kalamaja garaažide tuur.

Veel sai külastada Pelgulinna ja Mustamäe riigigümnaasiumeid, Eesti Panka, telemaja, Kopli lasteaeda, Projekteerijate maja ja Püha Johannese kooli.

Järjekorras kaheksas Open House Tallinn toimub 9.-11. oktoobril 2026.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

