X!

Pildid: Rakvere Teatris algasid suvelavastuse "Tikutoos" proovid

Teater
Rakvere Teatris algasid suvelavastuse „Tikutoos” proovid
Vaata galeriid
9 pilti
Teater

Rakvere Teatris algasid tänavu juuni lõpus esietenduva suvelavastuse "Tikutoos" prpovid, mille lavastaja on Kaili Viidas.

Rakvere Teatri suvelavastus kutsub publikut seekord avastama üht värvika ajalooga maja Rakveres, Köster Gööcki residentsi, kus publiku ette jõuab Kaili Viidase lavastajakäe all Frank McGuinnessi põnevusloo sugemetega "Tikutoos".

Väikesel rannikusaarel üksildases majas, vaikses pelgupaigas, kus võib kuulda iseenda hingamist, mängib Sal närviliselt tikkudega. Veetnud suure osa elust võõrsil, on ta pöördunud tagasi kodukanti, ääremaale. Laste hääli ei kuule seal enam üldse. Niidud aga kõnelevad ja tikkudel on hea kirbe lõhn juures... Isiklike deemonitega silmitsi seistes jutustab Sal meile oma loo – emaarmastusest ja kättemaksust. 

Laval soleerib Silja Miks, vedades üksi kogu keerukat tundmuste skaalat, olles korraga haavatav ja ohtlikult aus. "Me mõlemad – mina lavastajana ja Silja näitlejana – asume sellele teekonnale emadena, täie teadmise juures, kui tundlikule pinnale see lugu meid viia võib. Minu kui lavastaja roll on hoida seda teekonda – luua raam, kus selline karm ja aus liikumine on võimalik, ilma et näitleja jääks selles üksi. Samale pinnale astub ka vaataja: mitte turvalise kõrvaltvaatajana, vaid inimesena, kellelt see lugu küsib kohalolu, vastutust ja empaatiat," rääkis Viidas. "See on lavastus, mis küsib, kui kaua põleb meie empaatia ja kas me suudame seda hoida ka siis, kui valu on kõige suurem."

"Tikutoos" esietendub Rakveres Köster Gööcki majas 27. juunil 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:39

Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

13:35

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

12:48

Uudisteost esitlevale Maria Faustile antakse üle Saksamaa kriitikute aastapreemia

12:24

Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid välja novellikonkursi Värske Novell

12:19

Docpoint Tallinn tõi kinodesse üle 4000 vaataja

10:21

John Legend esineb sel suvel Tartus

09:42

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

09:31

Pildid: "Presidendi raamatuklubis" on külas Contra

09:12

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

08:56

Pildid: Rakvere Teatris algasid suvelavastuse "Tikutoos" proovid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.02

Merit Maarits: kuhu minna pärast Spotifyd?

09.02

Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiate nominendid

13:35

Pääru Oja filmist "Presidendirööv": helilooja küsis, kas ma ei olegi soomlane

10.02

Galerii: Tallinnas esilinastus German Golubi mängufilm "Meie Erika"

10:21

John Legend esineb sel suvel Tartus

09.02

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

09:42

Filmi ei ole võimalik kaks korda teha. Intervjuu German Golubiga

10.02

Arvustus. Nuttes iga päev õrnuse järele

09:12

Tartus toimub tänavu kolmandat korda festival Kauge

08.02

Kristina Norman: läbitöötamata nõukogude vägivald õilmitseb nüüd Ukrainas

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo