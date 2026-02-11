Pildid: Rakvere Teatris algasid suvelavastuse "Tikutoos" proovid

Rakvere Teatri suvelavastus kutsub publikut seekord avastama üht värvika ajalooga maja Rakveres, Köster Gööcki residentsi, kus publiku ette jõuab Kaili Viidase lavastajakäe all Frank McGuinnessi põnevusloo sugemetega "Tikutoos".

Väikesel rannikusaarel üksildases majas, vaikses pelgupaigas, kus võib kuulda iseenda hingamist, mängib Sal närviliselt tikkudega. Veetnud suure osa elust võõrsil, on ta pöördunud tagasi kodukanti, ääremaale. Laste hääli ei kuule seal enam üldse. Niidud aga kõnelevad ja tikkudel on hea kirbe lõhn juures... Isiklike deemonitega silmitsi seistes jutustab Sal meile oma loo – emaarmastusest ja kättemaksust.

Laval soleerib Silja Miks, vedades üksi kogu keerukat tundmuste skaalat, olles korraga haavatav ja ohtlikult aus. "Me mõlemad – mina lavastajana ja Silja näitlejana – asume sellele teekonnale emadena, täie teadmise juures, kui tundlikule pinnale see lugu meid viia võib. Minu kui lavastaja roll on hoida seda teekonda – luua raam, kus selline karm ja aus liikumine on võimalik, ilma et näitleja jääks selles üksi. Samale pinnale astub ka vaataja: mitte turvalise kõrvaltvaatajana, vaid inimesena, kellelt see lugu küsib kohalolu, vastutust ja empaatiat," rääkis Viidas. "See on lavastus, mis küsib, kui kaua põleb meie empaatia ja kas me suudame seda hoida ka siis, kui valu on kõige suurem."

"Tikutoos" esietendub Rakveres Köster Gööcki majas 27. juunil 2026.