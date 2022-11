Rakvere teatris ja Draamateatris tulevad ettelugemisele uued näidendid

28. novembril kell 19 tuleb Eesti Draamateatris ettelugemisele Martin Nõmme näidend "Kaunis/kummaline".

"Kaunis/kummaline" on Martin Nõmme näidend nõukaaja lõpus sündinud inimesest, kes avastab, et ta ei saa endaga enam läbi. Nõmm on Tartu Ülikooli doktorant, kes uurib välisbalti lugusid. Oma lugusid on ta sahtlist välja lubanud paaril korral, 2018. aastal sai üks nendest Eesti Teatri Agentuuri laste- ja noortenäidendite võistlusel III preemia.

Näidendi "Kaunis/kummaline" lugemist juhendab Christopher Rajaveer, loevad Märten Metsaviir, Helena Lotman, Kersti Kreismann, Ursel Tilk, Jüri Tiidus, Martin Veinmann ja Kersti Heinloo.

9. novembril kell 18 saab Rakvere teatris kuulda Max Rootsmäe näidendit "Ma sündisin koos päikesega".

"Ma sündisin koos päikesega" on Max Rootsmäe näidend noortest ja eneseotsingust. Rootsmäe on uue põlvkonna noor näitleja ja näitekirjanik, kes on oma näitlejahariduse omandada Inglismaal.

Tema näidendit loevad Rakvere teatris Silja Miks, Rainer Elhi, Madis Mäeorg, Märten Matsu, Max Rootsmäe ja Urmas Lennuk. Lugemise järel toimub vestlus autori ja asjaosalistega.

Näitekirjanduse arendamise mentorprogramm on pilootprojekt, mis loob silla kirjutavate autorite ja teatrite vahele eesmärgiga arendada autorite oskust kirjutada teatrile.