Ugalas tuleb ettelugemisele Piret Saul-Gorodilovi "Kõnelevad kivid"

Piret Saul-Gorodilov on eesti kirjanik, kes peamiselt on tuntud näitekirjanikuna, kuid on kirjutanud lühiproosat, teatriarvustusi ja teinud koostööd telestsenaristidega. 2015. aastal võitis ta Eesti Teatriagentuuri poolt korraldatud näidendivõistlusel esimese koha näidendiga "Tark mees taskus" ja hiljuti ilmus sama näidendi põhjal autori esikromaan "Kaadrivälised".

Ugalas toimuva ettelugemise mentor on Liis Aedmaa, lavastaja ning lugemise juhendaja on Margaret Sarv, loevad Luule Komissarov, Terje Pennie, Garmen Tabor, Tanel Ingi, Vallo Kirs ja Alden Kirss.

Näitekirjanduse arendamise mentorprogramm on pilootprojekt, mis loob silla kirjutavate autorite ja teatrite vahele eesmärgiga arendada autorite oskust kirjutada teatrile. Autorit toetatakse programmi jooksul näitlejate ja lavastajate professionaalse tagasisidega ning vajadusel kaasatakse teemaeksperte.