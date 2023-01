Galerii: Rakvere teatris esietendub psühhiaatriline draama "Ohtlik meetod"

Lavastus "Ohtlik meetod" on Christopher Hamptoni 2002. aastal kirjutatud tõsielul põhinev draama analüütilise psühholoogia isast Carl Gustav Jungist, tema patsiendist Sabina Spielreinist ning Jungi mentorist Sigmund Freudist.

Ausa ja kirgliku loo keskmes on ravimatuks kuulutatud naise teekond tervenemiseni, mille käigus tuleb lahti harutada inimsuhete sasipuntraid. Jungi saatuslik armumine oma patsienti ning sellest tulenev perekondlik draama ja vastuolu oma eeskuju Freudiga panevad ta ohtliku mängu keerisesse. "Nii nagu psühholoogia ja psühhiaatria on ka teater väga ohtlik mäng," märkis lavastaja Madis Kalmet.

"Need on maailmad, kus pole mõõdetavaid väärtuseid. Me võime kujutleda, et asjad võivad tähendada ühte või teist. Reaalseid valemeid tegelikult ei ole. Maailm toimib läbi vaimse kujutluse, läbi usu, et see võib olla tõene. Nagu ka religioon," selgitas Kalmet. "Kõige haigemaks teeb armastuse purunemine ja kõige tervemaks teeb armastuse sünd."

"Ohtliku meetodi" osades mängivad: Grete Jürgenson, Jaune Kimmel, Peeter Rästas, Rainer Elhi ja Elar Vahter.