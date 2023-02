Elar Vahter: "Ohtlik meetod" räägib inimeseks jäämise oskusest

"Ohtlik meetod" on tõsielul põhinev lugu analüütilise psühholoogia isast Carl Gustav Jungist, tema patsiendist, kolleegist ja armukesest Sabina Spielreinist ning Jungi mentorist Sigmund Freudist.

Psühhiaater Carl Gustav Jungi kehastav Elar Vahter tunnistas, et mõtteteri täispikitud arhailist teksti oli päris keeruline omandada. Näitleja ütles, et tema jaoks räägib "Ohtlik meetod" inimeseks jäämise oskusest.

"Kui inimene kohtub teise inimesega, siis hoolimata sellest, milliseid teooriaid ta on omandanud või mis tarkusi evib, ta peaks suutma jääma inimeseks, kui ta teise hingega kohtub," kirjeldas ta "Aktuaalsele kaamerale".

Kui Jung ja Freud on ajaloos tuntud tegelased, siis Spielreini mängiv Grete Jürgenson avaldas lootust, et nii mõnelgi vaatajal tekib rohkem huvi uurida ka tema tegelaskuju põnevat elulugu.

"Ohtlik meetod" Autor/allikas: Kalev Lilleorg

"Minu jaoks oli tohutu avastus, et Sabina Spielreinist on üks 20. sajandi silmapaistvamaid mõtlejaid, kes on eri põhjustel jäänud ajaloo varju või sealt välja kirjutatud, kuigi tema ideede najal on teised ja väga tuntud inimesed ennast üles ehitanud," selgitas Jürgenson, kes soovitas huvilistele ingliskeelset raamatut "Sex Versus Survival: The Life and Ideas of Sabina Spielrein", mille autor on John Launer.

Lavastaja Madis Kalmeti sõnul on hullusest rääkiva loo puhul oluline õige piiride tunnetus.

"Hullumeelsuse mängimine teatud faasis, mis on siin tükis alguses olemas, on alati ohtlik maailm, sest võib eksida, võib üle mängida, võib liiga füsioloogiliseks minna, aga Grete Jürgenson sai sellega suurepäraselt hakkama," kiitis Kalmet näitlejat.

Seksuaalteemasid ja narkootikumitarvitamist käsitlevat "Ohtlikut meetodit" ei soovitata alla 16 aastastele.