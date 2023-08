Tartu Uue teatri trupiga liitus näitleja Grete Jürgenson

Jürgenson sõnas, et Tartu Uue teatriga liitumine teeb teda äärmiselt rõõmsaks. "Olen siin külalisena varem proove teinud ja etendusi mänginud ning seda maja väga imetlenud. On au ja rõõm siin olla," kommenteeris ta.

"Rõõm, et algasid Andreas Aadeli lavastuse proovid. Temaga ei olnud me varem proovisaalis kohtunud," lausus Jürgenson. "Huvi ja põnevusega ootan ka järgmiste lavastuse proove ... ja tegelikult vist igat uut päeva. Proovid ja Annelinn ja Emajõgi vaimustavad päris põhjalikult."

Grete Jürgenson õppis TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 11. lennus ja töötas pärast kooli lõpetamist kuus hooaega Rakvere teatris.

Varasemalt on Jürgenson mänginud Tartu Uue teatri lavastustes "Haige mäger" (koostöölavastus Kinoteatriga), "Cervantoorium" ja "Mis saab siis, kui meid enam ei ole?". Neist kahte viimast on võimalik näha ka selhooajal. Lisaks on mängukavasse lisandumas veel mitu uuslavastust, kus Jürgenson kaasa lööb.