Tartu Uus Teater toob uuel hooajal lavale viis uut lavastust

Septembri lõpus esietendub Renate Keerdi koostöölavastus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 31. lennuga. See on Renate Keerdi seitsmes lavastus Tartu Uues Teatris.

Vihjeid selle kohta, mida 16 noort näitlejat laval teevad, milliseks lavastus kujundeb ja mis sõnumeid see kannab, lavastaja ei avalda, sest tema sõnul jätab see igale vaatajale võimaluse näha just seda, mida ta ise soovib.

Novembris jõuab lavale Maret Tamme tantsulavastus Ene Mihkelsoni luulest. "Etendajate ja vaatajate kehadest saab materjal, et luua ühine ruumikogemus. Kogemus, mida iseloomustavad lõppematu liikumine, pidevusetus ja pidevuse otsing, ummikseisud ja ilmajäätustunne, aegruumi rusuvus ja üksteisesse sulanduvad mälujäljed. Me loobume sõnast, et kogeda luulet," kergitas Tamme lavastuselt katteloori.

Laval on Grete Jürgenson, Ekke Hekles, Johanna Vaiksoo ja Ragnar Uustal. Lavastuse loomingulisse meeskonda kuuluvad ka Joosep Susi, Arthur Arula, Oliver Kulpsoo ja Karl Saks.

Aasta lõpus esietendub väikses saalis Andreas Aadeli uuslavastus. See on lavastaja sõnul täiesti tavalistest asjadest ja mitte-asjadest. Mängivad Grete Jürgenson ja Ekke Hekles. Loovmeeskonda kuuluvad ka Arthur Arula, Ivar Põllu, Rene Liivamägi, Andreas Jõesaar, Juss Saska ja Patrick Antonjuk.

Märtsis jõuab publikuni Ringo Ramuli, Priit Põldma, Arthur Arula ja Rene Liivamäe koostöölavastus, mis on inspireeritud 21. sajandi rahvalauliku ja kangekaelse spordimehe Ants Laidami loomingust.

"Lavastuse eesmärk on kõnetada Ants Laidamit meis kõigis. Avada seda visa hinge, kes läheb kõige kiuste lõpuni välja. Ja kui ta on lõppu jõudnud, siis läheb veel natuke maad edasi," märkisid Ramul ja Põldma.

Truppi kuuluvad Elise Metsanurk, Grete Jürgenson, Johannes Richard Sepping ja Eduard Tee.

Aprillis esietendub Ekke Heklese ja Johhan Rosenbergi koostöölavastus, mis tegijate sõnul pesitseb linnutee tunneli varemetes, luises ja liivases tundmatuses. Lisaks autoritele on laval ka Jette Loona Hermanis.

Maikuus jõuab üheks päevaks lavale Prima Vista ja Tartu 2024 raames Henri Hüti ja David Hartley koostöölavastus.