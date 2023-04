Tartu Uus Teater esindab Eestit Praha lavakunstnike näitusel

Tegemist on vabaõhulavastusest "Serafima+Bogdan" tõukunud kogemusruumiga. Ruumis on võimalik tajuda, kuidas loodusesse rajatud kujundus muutub läbi kolme aastaaja.

"Siin saab minna võssa, olla seal keskmises ruumis, kus näitlejad riideid vahetasid. Vaadata seda lavastust erineva publiku vaatenurgast ja siis vaadata ka seda linnu vaatenurgast. See on selline väga tihe objekt ja väga palju erinevaid sõnumeid on siin, aga peamiselt on ikkagi sõnum selles, et me võime siin kannatada ja mõtelda ja teha igasuguseid asju, aga lõpuks tuleb ikkagi võsa peale ja võsal on täiesti ükskõik, mida me oleme mõelnud, mida me oleme kannatanud, mida tundnud, kes on hea või kes on halb, kes on eestlane või kes on venelane. Võsa võtab kõik üle," kirjeldas kuraator Ivar Põllu.