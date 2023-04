Pildid: Tartu Uues Teatris valmib Kirill Havanski lavastus "Mis saab siis, kui meid enam ei ole?"

"Mis saab siis, kui meid enam ei ole?" on performatiivne uurimus igatsusest, mille keskmes on elu peatamatu kulgemise aktsepteerimine ning selle nautimine. Kuidas väärtustada inimsuhteid, mis meil on? Kuidas minna edasi, kui see mida/keda ootad, ei saabu? Mis jääb järele meie ühistest hetkedest paarikümne aasta pärast? Ja kas me saame neid hetki valida, mis meelde jäävad?

Laval kaasautor Maria Paiste, Ilo-Ann Saarepera, Grete Jürgenson, Ekke Hekles ja Johannes Richard Sepping. Loometiimis on veel kunstnik Riin Maide, valguskunstnik Aleksandr Mirson, helikunstnik Markus Palo ja plakatikunstnik Elo Vahtrik.

Etendused toimuvad aprillis neljal korral Tartu Uus Teatris ja kolmel korral Tallinnas Kanuti Gildi SAALis.