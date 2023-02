Sagor lavastusest "Vaba(n)dus": tahtsin teada, mida noortele vabadus tähendab

Sagor rääkis, et oma lavastusega tahtis ta aru saada, mida tänapäeva noorte jaoks vabadus tähendab. "Kas see on midagi iseenesest mõistetavat või on see midagi hoopis kolmandat, mille peale ma isegi ei oskaks tullagi?" selgitas ta.

Lavastuses mängiv näitleja Maarja Johanna Mägi kirjeldas, et proove alustati sellega, et räägiti vabadusest ja sellega seotud teemadest. "Palju on ka siia lavastusse jõudnud," märkis ta. "Sealt tulevad erinevad tahud ja mõtted, mida me oleme tundnud või mõelnud."

Mägi tõdes, et kõikidele küsimustele, mis proovis tekkisid, vastust ei leitudki. "See vabaduse teema on nii suur, et sellele on väga raske leida õiget vastust. Seal on nii palju tahke."