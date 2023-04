Tartu Uues Teatris esietendub performatiivne uurimus igatsusest

Reedel jõuab publiku ette endise Paide teatri näitleja Kirill Havanski esimene lavastajatöö Tartu Uues Teatris. Lavastus "Mis saab siis, kui meid enam ei ole?" on performatiivne uurimus sellest, mis on igatsus.

Igatsus ning pidevalt millegi või kellegi ootamine on lavastaja Kirill Havanski jaoks olnud aktuaalne teema läbi aastate. Tartu Uues Teatris sõnastab ta seda läbi performatiivse teatrikeele.

"Selles loos esiteks puudub mingisugune narratiiv. Meil on ainult algsituatsioon –on kamp sõpru, häid tuttavaid, kes on väga kaua oodanud seda hetke, millal saaks kokku saada. See ootusärevus on väga üleval. Asjade käiku muudab see, et mingi olemuslik lüli on puudu. See olemuslik lüli ei ole keegi John Londonist, see on ikkagi metafoor," selgitas lavastaja.

"Mis saab siis, kui meid enam ei ole?" on Havanski esimene lavastajatöö trupiga. Läbi ühise improviseerimise jõuti stseenideni, mis küsivad, kuidas minna edasi, kui see, mida ootad, ei saabu, ning leppida elu peatamatu kulgemisega.

"Mis on võib-olla veel olulisem, on see, et kuidas neid hetki või olukordi, mis on antud, võimalikult rõõmsalt ja hästi ära kasutada. Kuidas olla sõber ja olla hea inimene teiste inimeste jaoks," sõnas näitleja Ilo-Ann Saarepera.

Tartu Uuest Teatrist on laval Ekke Hekles ja Ilo-Ann Saarepera, Rakvere teatrist teeb kaasa Grete Jürgenson. Lavastuse kaasautori Maria Paiste ning Johannes Richard Seppingu võttis Havanski kaasa möödunud aasta lõpus tegevuse lõpetanud Paide teatri trupist.

"Viimases "Teatrivahis", kus analüüsiti Paide teatri viimast lavastust "Oaas", heideti ette seda, et Paide teater ei jõudnud võib-olla teatrikunstilisel tasemel sinna, kust oleks tulnud midagi uut või erakordselt. Võib-olla on see meie kolme püüd sellele mõttele vastata," lausus Havanski.