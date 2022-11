Rakvere teatri lavale jõuab Urmas Lennuki "Nipernaaditalv"

Urmas Lennuk soovis "Nipernaaditalve" luues tuua au sisse lugude rääkimise ja elule tagasi vaatamise oskuse.

"Kui ma seda "Toomas Nipernaadit" lugesin selle pilguga, kuidas vana Toomas Nipernaadi sellele kõigele vaataks, siis see pilt oli päris jahmatav, mis selle 94 aastaga on Eesti elus muutunud. Me oleme kaotanud ära lugude vestmise oskuse ja me ei kipu lugusid jutustama. Põhjamaa rahvana ma arvan, et see on selline paratamatu päästerõngas meile igal pimedal talveööl.

Ma arvan, et viimased kaks kolm aastat, mis meil on olnud eraldatuses, et me peaks vaatama tagasi sellele, et kust me tuleme ja mis me oleme ja mis meie Eesti oma ürgne lugu on. Minu arust on "Toomas Nipernaadi" väga ürgne Eesti - ta on puhas ja klaar Eesti lugu," ütles Lennuk.

Lennuki sõnul on tänane ühiskond suunatud rohkem edasi vaatama, homset otsima, aga meil kõigil on veel küllaga varje minevikust, ja enne kui me nendega rahu ei tee, ei saa ka jõuda leppimiseni. "Eks selle lavastuse eesmärk olekski läbi üldistuse viia vaataja võimaluse teeotsale, et ta kiirustavas ajas pisutki enda sisse vaataks. Kes ma olen, mida ma teen ja kuhu lähen?" selgitas ta.

Lavaloo üheks kihiks on August Gailiti tugevad seosed Toomas Nipernaadiga. "Siin võib erinevaid spekulatsioone olla, eks on ju erinevatel aegadel räägitud, et Gailit on enda elust leidnud inspiratsiooni Nipernaadi jaoks. Aga võib võtta ka lihtsamalt, vähemalt minu jaoks on "Toomas Nipernaadi" nii suur osa Gailiti loomingust, et ta on Gailiti väga tuntud tähtteos, et see on talle tugevalt külge jäänud," ütles August Gailiti osatäitja Madis Mäeorg

"Nipernaaditalve" kunstnik on Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist, helikujundaja Kristjan Priks, valguskujundaja Roomet Villau, dramaturgiline konsultant Liis Aedmaa Ugalast. Rollides asutavad üles Hannes Kaljujärv Vanemuisest ning Rakvere teatri näitlejad Madis Mäeorg, Liisa Aibel, Natali Väli, Silja Miks ja Helgi Annast.