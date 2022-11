Urmas Lennuk: patt oleks klassika nurka visata

Sel reedel jõuab Rakvere teatris publiku ette Urmas Lennuki "Nipernaaditalv", mis on jätk August Gailiti romaanile "Toomas Nipernaadi". Kultuursaates "OP" rääkis lavastaja ja dramaturg, kes on ka varem klassikat dramatiseerinud, et Eesti kirjandusklassika nurkaviskamine oleks patt.

Idee Gailiti "Toomas Nipernaadile" jätk kirjutada sai Lennuk Hannes Kaljujärvelt, kes lavastuses nimitegelast mängib. "Nipernaaditalves" vaatab vanaks jäänud Toomas Nipernaadi oma elule tagasi.

"See oli umbes kolm aastat tagasi, kui Hannes Kaljujärv selle mõtte välja käis. Kuidagi hakkas see vaikselt idanema – lugesin romaani uue pilguga läbi ja tekkis neid mõtteid küll. Mida vanemaks saad, seda rohkem hakkad ise ka elule tagasi vaatama," sõnas Lennuk.

Lennuk on ka varem Eesti kirjandusklassikute tüvitekste dramatiseerinud. "Kui meil on eelmise sajandi algusest selline võimas kirjandus olemas, mida võib klassikuks nimetada, oleks patt see nurka visata ja öelda, et meil pole Tammsaaret ega Gailitit olnud," leiab ta.

Lavastaja sõnul teeb Gailiti tekstid eriliseks autori keelepoeetika ja kujundlikkus. "Kuigi Gailit värsis ei kirjutanud, oli ta poeet. Näitlejatel on raske ülesanne lisaks suhetele mängida ka seda keele ilu ja kujundlikkust," tõdes Lennuk.