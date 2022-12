Helen Rekkor: "Lohe linna all" on poliitiliselt laetud lastelavastus

Lavastuse "Lohe linna all" tegevus toimub linnas, mida hirmutab lohe. Selle loomiseks töötas lavastaja ja näidendi kaasautor Helen Rekkor läbi 600 lehekülge Ukraina folkloori ja muinasjutte.

"Valik, mis lõpuks etendusse mahtus, sai tehtud lähtuvalt sellest, et need lood oleks visuaalselt etendatavad ja lastele mitmekesised. Et nad oleks erinevas esteetikas mängitavad ja et need moraalid, mis lugudes on, oleks tänapäeval adekvaatsed ja võiksid ka praegu midagi õpetada," selgitas Rekkor.

Näitleja Anneli Rahkema ütles, et tal endal on põnev ja kui endal on põnev, siis on näha, et ka lastel on põnev. "Tundub, et on. Keegi nutma pole hakanud ehk tundub, et ta on ikkagi soe õpetlik lugu ning see pakub emadele ja isadele ka midagi."

Eestis õppiv Ukraina helilooja Illia Humeniuk ütles, et luues arvestas ta sellega, et tegu on eelkõige lastele mõeldud lavastusega.

"Ma tahtsin siin näidata ilusaid, laulvaid motiive ning kasutasin ka paari rahvalaulu. Muidugi võtsin mõned septakordid, sest tahtsin seda väga värviliselt teha," selgitas Humeniuk.

Rekkor lisas, et Humeniuki helikeel on väga õige sellise loo jaoks, sest tekib eepiline mõõde. "Mulle tundus, et inimene, kes on Ukrainast pärit, tajub kõige sügavamalt ja valusamalt seda, mis on meie lavastuse allhoovused, sest meil on ju poliitiliselt laetud lastelavastus."