Rakvere Teatris esietendub jõululavastus "Lohe linna all"

Rakvere Teatri suures saalis esietendub 10. detsembril muusikaline koguperelavastus "Lohe linna all", mille on lavavalmis seadnud Helen Rekkor.

Botaanikaaiast hargnema hakkavad sündmused jutustavad inimeseks olemise põhitõdedest, valikutest ja väärtustest: empaatiast, hirmust, usaldamatusest, heast ja halvast ning lubadustest kinni pidamisest.

Näidendis on kasutatud Ukraina muinasjuttude motiive, millele toetudes Helen Rekkor ja Reeli Reinaus loo kokku kirjutasid. Lavastaja Helen Rekkori sõnul on alltekst kirjutatud just praeguses ajas ja ruumis ning spetsiaalselt nendele näitlejatele.

"Olukorras, kus põgenikevoog ei näita vaibumise märke, kuna niinimetatud lohe ja tema kaaskond endiselt anastab, laastab ja märatseb, tundub õige ja vajalik neid keerukaid ja valulikke teemasid lastele ja noortele sobivas mängulises võtmes avada," selgitas Rekkor.

Muusikalise kujunduse autor on Ukraina päritolu noor helilooja Ilja Humenjuk. "Muusikat kirjutades proovisin leida lihtsat ja kaasaegset kõla. Kasutasin selleks rahvalaulu intonatsiooni, polürütmiat ja septakordi, mis lisab huvitavaid värve," kirjeldas helilooja.

"Alates otsuse vastuvõtmisest – teen lavastuse Ukraina muinasjuttude motiividel – teadsin, et lavastusele peab looma muusika ukrainlane, sest vaid inimene, kelle riik on ülekohtuse sõja keerises, suudab tabada lavastuse lootusetuse ja lootuse vahelist balanssi ning luua eepilist mõõdet," sõnas Rekkor.

Lavastuses mängivad Margus Grosnõi, Tiina Mälberg, Anneli Rahkema, Tarvo Sõmer ja Grete Konksi (külalisena).

Autorid Reeli Reinaus ja Helen Rekkor, lavastaja ja helikujundaja Helen Rekkor (Teatriühendus Misanzen), kunstnik Jaanika Jüris, helilooja Ilja Humenjuk, valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater) ja objektiteatri assistent Teele Uustani.