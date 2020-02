Rakvere teater toob publiku ette elurõõmsa kontsertlavastuse

Kontsertlavastuse mängukavva jõudmise idee oli Toomas Suumani sõnul väga lihtne. "Kõik need inimesed, kes meie majas laulavad ja tahavad laulda, on aina arvanud, et vähemalt üks selline materjal võiks repertuaaris olla, kus põhirõhk on muusikal. Olime laule korjanud ja teema, mille hulgast neid valida, oli Imre Õunapuule ette antud."

"Viis meest ja üks naine - sellest tulid erinevad piirangud ja võimalused, et kavas oleks dünaamikat ja näitlejatel piisavalt väljakutseid", võttis laulude valiku kokku Imre Õunapuu.

Liikumisjuht Oleg Titovile on see kaheksas töö Rakvere Teatri kollektiiviga. "Mul on suur rõõm, et mind on uuesti kutsutud. Siin on inimesed, kellega ma olen varem koostööd teinud või kes on minu õpilased. Ma tunnen seda truppi ja nagu ikka andekate inimestega, on nendega väga lihtne töötada. Ma tean, mida neilt on võimalik paluda ja meil on naljakas, väga huvitav ja inspireeriv töö!"

Rühmatööna valminud lavastuses osalevad Toomas Suuman (idee), Silja Miks, Imre Õunapuu, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Vootele Ruusmaa (külalisena) ja Teno Kongi (külalisena). Lavaloo aitasid vormi valada kunstnik Kristi Leppik, liikumisjuht Oleg Titov (Ugala) ja valgustaja Roomet Villau.