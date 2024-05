Rakveres tuuakse esimesena maailmas lavale Selby Jr-i "Reekviem unistusele"

"Reekviem unistusele" on lugu rikutud inimsuhetest, tühimikust, mida toob endaga kaasa ühiskonna pealiskaudsus, ja sellest, millega tekkinud auke oma elus täidetakse.

"Mõni aasta tagasi, kui sain selle dramatiseeringu autoriõigused, olin väga õnnelik. Saades teada, et tegemist on Selby romaani maailmaesietendusega, lisas see küll teatavat pinget, kuid see on vaid positiivne," sõnas lavastaja Anna-Maria Lipponen, kes on Helsingis baseeruva teatrirühmituse Studio Total üks eestvedajaid.

Lipponeni jaoks on aeg loo lavale jõudmiseks just see õige, kuna ta otsib parajasti uut lavalist esteetikat. "Dramatiseeringu kirjutamine on olnud mulle pikk ja põnev protsess, sest materjali on palju ja kuigi lavastuses kasutame palju videotehnilisi lahendusi, on see filmist siiski erinev," lausus ta.

Autor Hubert Selby Jr, lavastaja ja dramatiseerija Anna-Maria Lipponen (FIN), lava-, video- ja valguskujundaja Petri Tuhkanen (FIN), helilooja ja helikujundaja Antti Puumalainen (FIN), kostüümikunstnik Coline Meret Lola Jud (SWI) ja kaameratöö Jekaterina Abramova (EST).

Osades Liisa Aibel, Märten Matsu, Silja Miks, Tiina Mälberg, Tuuli Maarja Möller, Anneli Rahkema, Peeter Rästas, Elar Vahter.

"Reekviem unistusele" esietendub Rakvere Teatri suures majas 20. septembril. Lavastust mängitakse ainult koduteatris.