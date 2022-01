Tiina Mälberg lavastusest "Algus": kõige raskem oli selle loo esitamiseks õiged näitlejad leida

Mälberg selgitas, et tema värske lavastuse "Algus" aluseks on David Eldridge'i 2015. aastal kirjutatud näidend. "Mulle jäi see kord silma Londoni National Theatre'i mängukavas, ma otsisin selle üles ning see pakkus kirjelduse järgi huvi," tõdes ta ja mainis, et kui ta seda materjali Rakvere teatri pakkus, oldi sellest vaimustuses.

"See näidend jõudis minuni juba mõned aastad tagasi ja siis esimese hooga tundus, et sellega on väga kiire ning mõnes mõttes tõlkimine läks üsna kiirustades, aga siis tekkisid erinevatel põhjustel teatud seisakud," ütles ta ja lisas, et siis tekkis ka lavastuse ettevalmistusse natukene pikem periood. "See võimaldas ettevalmistused niiviisi teha, et raske otseselt ei olnud."

"Kõige raskem oli leida õiged näitlejad selle loo esitamiseks, kuna Rakvere teatris Silja Miks on näitlejana täpselt sellises eas ja ma mõtlesin kohe algusest peale temale, siis mõneti kõige keerulisem oligi leida see vääriline meespartner," selgitas ta ja lisas, et kui õnnestus tuua lavastuse juurde ka üks külalisnäitleja, siis otsustasid nad valida kellegi, kellega Silja Miks igapäevaselt poleks koostööd teinud. "Võib-olla ka vaatajale on see kooslus Andres Mähariga värskendav."

Kuigi näidendi tegevus toimub originaalis Londonis, siis leiab Mälberg, et see sobib igati ka Eesti konteksti ja siinsele vaatajale. "Ma arvan, et ka eestlastele pole võõras suures linnas elamine või teistsuguses keskkonnas olemine, aga ka see on väga kõneks, et autor paigutab oma tegelased edukasse ja rahvarohkesse linna ja mõtleb nad seal väga üksildasteks, siin Eestis peaksime jälgima, et me nii isoleerituks ei muutuks."

"Ma ikkagi usun, et see näitemäng annab teatud lootust või mida ma kõige rohkem soovin, on see, et selle lavastuse kaudu peaks tekkima inimesel võimalus piiluda öisest võõrast aknast sisse ja nähes neid kaht inimest omavahel täiesti intiimselt, eraldatult, kõigi teiste pilgu alt eemal omavahel rääkimas ja arutlemas väga isiklike ja tähtsade teemade üle, aitab see võib-olla vaatajal koju minnes leida ka endas julgust, et rääkida ära need asjad, mis on hingele kogunenud," tõdes ta.