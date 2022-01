Silja Miks etendusest "Algus": tundsin, nagu vaataks kellegi koduaknast sisse

Rakvere teatris esietendub inglise näitekirjaniku David Eldridge'i draama "Algus", kus mängivad Silja Miks ja Andres Mähar. Tiina Mälbergile on see lavastajana esimene draama lavale toomine.

Tume komöödia "Algus" on 2015. aastal Inglismaal toimuv kahe üksildase inimese armastuse otsimise lugu.

"Kui ma seda teksti esimest korda lugesin, siis mul tekkis tunne, et ma vaatan kellegi aknast sisse, sest see on nii intiimne ja nii vaikne. Ma arvan, et publikul peaks tekkima seesama tunne, et nad on läinud kellegi koduaknast mööda ja jäänud seisma ja vaatama, mis toimub," rääkis Silja Miks "Aktuaalsele kaamerale".

"Algus" räägib infoajastust, kus erinevad suhtlusplatvormid teevad näiliselt inimeste tutvumise lihtsamaks.

"Eks see niimoodi ongi, et need virtuaalsed ja n-ö turvalised suhtluskeskkonnad muudavad inimesi isegi kaugemaks või võõramaks. Kui need peaks inimeste vahelist suhtlemist muutma lihtsamaks ja mugavamaks, siis ma seaksin selle mingis mõttes selle vaatemängu kaudu võib-olla küsimärgi alla," ütles lavastaja Tiina Mälberg.

Soolaleivapeo järel teineteise otsinguteel analüüsivad iseennast 38-aastane üksik Laura, kes soovib last, ning 42-aastane Danny, kes elab lahutamise järel ema juures.

"See on väga eluline lugu inimestest, kes on endale ümber ehitanud kaitsemüüri - kesta, mida nad hakkavad vaikselt lammutama, ja neil tuleb leida julgust selleks, et saaks alata midagi ilusat, midagi ägedat, midagi uut," sõnas Silja Miks.