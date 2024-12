Rakvere Teatris esietendub Oscari-filmile "Vaal" aluseks olnud näidend

Pärast kallima surma end kurbusest suureks söönud mees otsib eluõhtul kontakti oma tütrega, keda ta pole viisteist aastat näinud. Loo suure südamega mehest lavastab Andres Noormets, kes on ka lavastuse kunstnik ning muusikaline kujundaja.

Lavastuse peategelane, keda kehastab Peeter Rästas, ei mahu ühiskonna tavaraamidesse – keelatud armastus viib tütrest ja tema emast võõrdumiseni ning lõhub lõpuks ka suhte, mida mees vastuvoolu ujudes hoida püüdis. Valu, mida peategelane arvab end teistele tegevat, sunnib teda sulguma oma korterisse ja vaigistama tekkinud süütunnet söömisega. Sellest ei kasva mitte ainult kehakaal, vaid ülekaaluliseks muutub ka süütunne ise.

"Söömine on peategelasele see droog, mis süütunnet kompenseerib ja kahandab. See on tema ravim. Soov kaduda ja metafüüsilisse ruumi ümber asuda suurendab teda füüsilises ruumis järjest. Sel olekul on justkui rituaalne tähendus. Tema kaal pole söömine, tema kaal on süütunne," sõnas lavastaja Andres Noormets.

"Vaal" esietendub Rakvere Teatri väikeses majas 6. detsembril.

Näidendi autor on Samuel D. Hunter, näidendi tõlkis Peeter Rästas. Kostüümikunstnik on Maarja Viiding ja valguskujundaja Roomet Villau. Osades Silja Miks, Tuuli Maarja Möller, Anneli Rahkema, Peeter Rästas ja Johannes Richard Sepping.