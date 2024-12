"Vaala" lavastaja Andres Noormets: meie soov on inimene läbi valgustada

Naisest ja tütrest lahus elav haiglaselt rasvunud õpetaja Karl pole üle saanud aastate eest lahkunud poiss-sõbra Alani surmast. Kui "Vaala" algse teksti põhjal elab Karl räpasuses, siis lavastaja, kunstniku ja muusikalise kujundaja Andres Noormetsa jaoks see kiht loost oluline ei olnud.

"Lugu ei ole ju tegelikult välisest räpakusest või puhtusest, vaid sellest, mis inimese sees peidus on. Meie soov on siin lavastuses inimene läbi valgustada ja teha seda vanas heas läbielamise stiilis, et see kõik läbi paistaks," selgitas Noormets "Aktuaalsele kaamerale".

"Tegelikult ongi ju hea, kui maailm läbi paistab. Mitte ei ole need eelarved, mis läbi ei paista, ja need poliitikad, mis läbi ei paista, ja need plaanid, mis läbi ei paista. See on vastukaaluks sellele, et näidata kõikidest asjadest läbi ja jõuda lõpuni välja," sõnas lavastaja.

"Vaala" plussiks on väga hästi kirjutatud ja lavastatud lugu, ütles peategelast kehastav Peeter Rästas. "Raskem on hakkama saada selle kostüümiga kui rolliga," nentis ta.

"Tihtipeale lased esimest korda teksti lugedes silmad tekstist diagonaalis üle, aga selle näitemänguga oli ikkagi nii, et esimesest leheküljest hakkasin lugema ning tegelased hakkasid kohe elama. Nad on elavad inimesed, väga valusalt elavad," rääkis Rästas.

"Vaala" tõlkis peaosalist kehastav Peeter Rästas. Kostüümikunstnik on Maarja Viiding ja valguskujundaja Roomet Villau. Teistes osades Silja Miks, Tuuli Maarja Möller, Anneli Rahkema ja Johannes Richard Sepping.