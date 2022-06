Rakvere Teatris esietendub suvelavastus "Robin Hood"

Urmas Lennuki dramatiseeritud "Robin Hood" räägib heast ja kurjast, hirmust ja selle ületamisest, vastutuse võtmisest ja liidriks tõusmisest, lootusest ja armastusest.

"Tähtis on hoida tuld! Sest kui tuli kustub, muutub sellest sedavõrd pimedaks, et oleks parem, kui ta kunagi põlenud polekski," võtab Tõnisson kokku loo tuuma.

Lavastuses teeb kaasa suur osa Rakvere Teatri trupist, lisaks on kaasatud koolinoored. Atmosfääri aitavad luua Kunda jõgi ja Lammasmäe maastikku sulanduv lavakujundus.

Helilooja Liina Sumera loodud laule esitavad lavastuses Liisi Koikson ja Silja Miks. Sumera sõnul väljendab üks lugudest kõige suuremat kaotust, mis ühele inimhingele elu jooksul osaks võib saada.

"See resoneerib praegu üsna tugevalt ka maailmas toimuvaga," lisab ta. "Tegelased katsuvad näha kaugele enda ette, et kuidagi oma eluga edasi minna. Kõigi hinges on midagi kriipimas," kirjeldab helilooja.

autor Urmas Lennuk, lavastaja Taavi Tõnisson (Eesti Noorsooteater), kunstnik Marion Undusk, helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa, helilooja Liina Sumera, liikumisjuht Olga Privis (Vene Teater), lavavõitlus Laura Nõlvak (Eesti Noorsooteater), nimiosas Madis Mäeorg, teistes osades Liisa Aibel, Rainer Elhi, Margus Grosnõi, Grete Jürgenson, Jaune Kimmel, Märten Matsu, Silja Miks, Anneli Rahkema, Peeter Raudsepp, Peeter Rästas, Tarvo Sõmer, Elar Vahter, Natali Väli, Velvo Väli ja Imre Õunapuu, Hans Kristian Õis, Mathias Einari Leedo, Indrek Apinis, Robin Täpp, Karina Reisi, Grete Alavere, Karmen Parijõgi, Erling Eding, Rudolf Apinis ja Ingomar Apin.