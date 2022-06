Rakvere teatri suvelavastuse "Robin Hoodi" lugu on aktuaalne ka tänapäeval

Urmas Lennuki kirjutatud inglise keskaegsele pärimusele tuginev "Robin Hoodi" lugu on aktuaalne sõjauudistega pikitud tänapäevaski.

"Sellepärast mulle see lugu korda lähebki, et ta on oma olemuselt väga universaalne ning täis teemasid, mis kõnetavad meid ka täna. Kui me oleksime seda eelmisel suvel mänginud, siis ta polekski võib-olla nii aktuaalselt kõlanud kui täna," rääkis Tõnisson.

"Ta ongi ebaõigluse vastu seismise lugu ja jutt on suurest ülekohtust. Siin on rikaste ja vaeste vastasseis ning ülikutepoolne talurahva ahistamine, vaeste ahistamine ning vastuseis sellele ning sellest tulenev kangelase sünd. Aga see on ka romantiline armastuslugu," kirjeldas näitleja Madis Mäeorg.

Kunda jõe kallastel mängitav "Robin Hood" on väljakutseterikas suveseiklus nii näitlejatele kui ka lavastajale.

"Kõige suurem väljakutse on olnud just tähelepanu juhtimine ja ma arvan, et täpselt sellel hetkel, kui inimene harjub ära mingi rütmiga, on hea seda pisut lõhkuda ja teda natuke segadusse ajada. Ka see, et vahepeal toimuvad asjad paralleelselt ja täiesti erinevatel lavapooltel ja meie lava on nii suur, et korra pead vaatama ühele ja korra teisele poole, on väga teadlik valik olnud," ütles lavastaja.

Näitlejad pidid rolli jaoks ka uusi oskusi õppima. "Ma olen ratsutamist õppinud pool aastat. See oli täiesti uus minu jaoks. Ning ka vibu laskmist. Viljandi kooli ajal sai küll õpitud ka lavavõitlust, aga see oli päris ammu ehk selles mõttes oli kõik uuesti õppimine," ütles Mäeorg.