Eesti teatrid toovad lavale 150 suvelavastust

Eesti suveteatrite tihe hooaeg on alanud. Teatritegijad ja publik seavad end sisse metsatukkades ja parkides, mõisa- ja taluhoonetes.

Sel suvel on mängukavades ligi 150 lavastust. Esietendusi jõuab publiku ette 45.

Enim uuslavastusi tuuakse välja Tallinnas ja Harjumaal, kokku kümme. Rakveres ja Lääne-Virumaal on uusi lavastusi sel suvel seitse.

Eesti teatripublikut ei heiduta ekstreemne asukoht ega ka krõbe piletihind. Isegi selle suve üks kallimaid lavastusi, Ugala teatri "Kolm musketäri" on hoolimata 40-eurosest piletihinnast oma publiku leidnud.

"Me hakkasime otsima lugu, mida võiksid vaadata kümne-aastane ja 60-aastane kõrvuti koos ja et mõlemal oleks pärast etendust, mille üle arutada," selgitas lavastaja Tanel Jonas.

"Piletihinna kujundavad kulud. Majast väljas mängimine on oluliselt kulukam kui teatrimajas, kindlasti ka oluliselt keerulisem logistika," ütles Ugala teatri turundus- ja avalike suhete juht Kätlin Sumberg.

Ainuüksi Piletilevi on müünud juba enam kui 40 000 piletit suveetendustele. Nende andmetel on võrreldes eelmise aastaga teatripiletite hinnad tõusnud kuus protsenti.

"Eesti suvelavastuse lagi on 40 eurot ja pilet algab umbes 20 eurost. See sõltub teatrist, projekti suurusest ja kas on esimene aasta või juba teine aasta," rääkis Piletilevi müügijuht Hanna Jõgis.

"Tegelikult me liigume 2019. aasta sammus, mis oli enne Covidit, nii et tegelikult ei saa üldse saali täituvuse või piletimüügi pealt kurta," lisas ta.

Eesti Teatri Agentuuri uuenenud kodulehekülg teater.ee annab põhjaliku ülevaate kõikide lavastuste sisu, autorite, toimumispaiga ja kuupäevade kohta.

Kui möödunud suvel oli esietendusi üle 80, siis sel aastal on neid ligi kaks korda vähem.

"Koroona mõjust tekkis tööde kuhjumine ja tuldi eelmisel suvel korraga välja, aga nüüd ilmselt on teatrid võtnud natukene pragmaatilise joone, mängitakse hea meelega juba eelmisel suvel esietendunud lavastusi," ütles Eesti Teatri Agentuuri juhatuse liige Kirsten Simmo.

Teatrikriitik Meelis Oidsalu sõnul on suveteater omalaadne nähtus, millel on tihti kunstilise taotluse asemel hoopis regionaalpoliitiline või turismi edendav eesmärk või aitab see teatril eelarveauku täita. Soovitada julgeb ta kirjandusteoste dramatiseeringuid.

"Rakvere teeb "Robin Hoodi", "Ukuaru" tuuakse välja, "Põrgupõhja uus vanapagan". Kes kahtleb, võib eelistada materjalis juba tuntud romaani või kirjandusteost, aga igasugused eluloolised, ajalooliselt ka harivad lavastused on alati soovitamist väärt," loetles ta.

Selle suve populaarseimad lavastused on Tallinna Linnateatri "Kalaranna 28" ja Tartu Uue Teatri eelmise suve lavastus "Serafima ja Bogdan". Mõlema lavastuse piletid on juba suures osas välja müüdud.