Õisu mõisa pargis esietendub Ugala teatri suvelavastus "Kolm musketäri"

Alexandre Dumas' romaanil põhineva seikluse "Kolm musketäri" tegevus leiab aset Prantsusmaal. Noor gaskooni aadlik d'Artagnan lahkub isakodust ja suundub Pariisi, et astuda härra de Treville'i musketäride kompaniisse. Kiiresti sõbruneb ta kolme silmapaistva musketäri Athose, Porthose ja Aramisega, kuid sama kiiresti leiab ka vaenlasi.

Värske dramatiseeringu on teinud lavastaja Tanel Jonas koos Ugala dramaturgi Liis Aedmaa ja Laura Kallega. Lavastuse kunstnik on Kristjan Suits (Tallinna Linnateater), kostüümikunstnikud Kristjan Suits ja Sirli Pohlak, koreograaf Rauno Zubko, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, valguskunstnik Sander Aleks Paavo. Lavavõitluse on seadnud Kaire Russ.

Osades Jass Kalev Mäe, Martin Mill, Oskar Punga, Alden Kirss, Andres Tabun, Rait Õunapuu või Ken Rüütel, Vallo Kirs, Klaudia Tiitsmaa, Marika Palm, Jaana Kena, Janek Vadi, Silver Kaljula, Karl Kena, Karl Jakob Bartels, Andri Suga, Merle Liinsoo ja Aili Nohrin.

Sissepääs Õisu mõisa parki on avatud 1,5 tundi enne etenduse algust. Etendused toimuvad vabas õhus, istekohad on nummerdatud ja pääs tribüünile algab 30 minutit enne etendust. Etendus kestab koos 30-minutilise vaheajaga kokku 3 tundi ja 30 minutit.