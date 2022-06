Ugala viib musketärid Õisu mõisa võitlema

"Kolme musketäri" sündmused leiavad aset Prantsusmaal. Noor d'Artagnan lahkub isakodust ja suundub Pariisi, et astuda kapten de Treville'i musketäride kompaniisse. Ta sõbruneb kolme silmapaistva musketäri Athose, Porthose ja Aramisega ja kõik ülejäänu hargneb otse vaataja silme all, kuni õhtust saab öö.

"Me tahtsime rääkida lugu ajast, kui oli deviis "Üks kõigi ja kõik ühe eest" ja see, et me oleme valmis "meie" panema "mina" ette, sellest ajast ja nendest inimestest, kelle jaoks see oli oluline," rääkis lavastaja Tanel Jonas.

Lavastaja andis võimaluse kandvates rollides särada noortel meesnäitlejatel, kellest kaks, Alden Kirss ja Jass Kalev Mäe, liituvad sügisel Ugala trupiga.

"Kolm musketäri" on noortele näitlejaile suur väljakutse, võhma ja energiat peab jaguma pikaks etenduseks, käiku läheb kõik lavakoolis õpitu.

"Tantsu, vehklemist, suure lava stilistikat näitlemise poole pealt, häälekasutus - need kõik on ikka päris võhma nõudvad," rääkis Aramise osatäitja Alden Kirss.

"Energia jaotamine tervikus, see on praegu üks asjadest. Need mõõgad on ka rasked ja see on väga põnev väljakutse," ütles d'Artangani osatäitja Jass Kalev Mäe.

"Kuidas säilitada energeetilist tõstetust siis, kui sul on väga palju veel minna," lisas Kirss.

Etenduse kunstnik on Kristjan Suits, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, tantsud seadis Rauno Zubko ja lavavõitluse Kaire Russ. Etendust mängitakse juunis ja augustis kokku 15 korral.