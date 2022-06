Ugala teatri suvelavastus räägib loo sõprusest ja teineteise hoidmisest

"Ma hakkasin otsima sellist materjali, mida võiksid vaadata kümne- ja 60-aastane kõrvuti ja et neil mõlemal oleks pärast etendust millestki arutada," põhjendas suvelavastuse "Kolm musketäri" valikut lavastaja ja Ugala teatri loominguline juht Tanel Jonas.

Kolme musketäri kehastavad Martin Mill, Oskar Punga ja Alden Kirss. Aramis, keda kehastab Alden Kirss, on osatäitja sõnul mees, kes küll tahab vaimulikuks saada, kuid tal on üks nõrkus ja need on naised. Punga kehastatud Porthos naudib musketäridest elu kõige rohkem. "Ta naudib võitlusi, veini ja naisi," kirjeldas Punga. Martin Milli kehastatud Athos on Punga ja Kirsi sõnul kõige reserveeritum ning mõjub teistele musketäridele isafiguurina.

"See on noorte meeste lugu. Need on noorte meeste kired ja võitlused," seletas Jonas.

Jass Kalev Mäe, kes kehastab peaosatäitjat d'Artagnani, läheb suurde linna õnne otsima. "Küsimus on see, et kui kaugele ollakse valmis minema kellegi õnne või õnnetuse nimel. Kõik teemad, mis siit läbi jooksevad, on nii puhtinimlikud, et me kõik suhestume nendega," seletas Mäe.

Ugala teatri näitlejad Marika Palm ja Klaudia Tiitsmaa tõdesid, et Õisu mõisa park on aidanud neil rollidesse paremini sisse sulanduda. "Kui vahepeal mõte kokku jookseb, vaatan ma pargi pikka perspektiivi, kuulan ümbritsevat muusikat ja mõtlen, et see on see, mida ka meie tegelased vaatasid," kirjeldas Palm.

Kuigi Alexander Dumas' loodud tekst on aastasadu vana, usub lavastaja Tanel Jonas, et sellel on koht ka tänapäeva ühiskonnas.

"Meil on praegu väga palju sellest "üks kõigi ja kõik ühe eest" mõtteviisist puudu. Tihtipeale väljendub see alles siis, kui meil tekivad ühised vaenlased ja ka siis üsna lühikeseks ajaks. Ei lähe üldse palju aega, kuni me hakkame jälle mõtlema selle peale, mis on minu jaoks kõige olulisem. Aga kui palju mõtleme sellele, mis on meie jaoks kõige olulisem ning kui palju me oleme valmis midagi endast suuremat esikohale tõstma," arutles Jonas.