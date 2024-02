Kümme aastat Noorsooteatrit juhtinud Joonas Tartu uueks ametiajaks ei kandideeri

"Olen otsustanud, et minu pea 18-aastane teatrijuhi tee aprillis lõppeb, vähemalt praeguseks. Olen selle aja jooksul meeletult õppinud ja arenenud, kohtunud lugematul hulgal fantastiliste inimestega, näinud jäägitut pühendumist, tingimusteta hoolimist ja ääretut (teatri)armastust. Annan südamerahuga üle heas korras organisatsiooni, mis on kindlalt seismas igaühel, kes selle katuse all toimetab," rääkis Tartu, kelle teatrijuhitee algas 2006. aastal Rakvere teatris. Noorsooteatrit on Tartu juhtinud alates 2013. aastast.

Konkurss uue teatrijuhi leidmiseks kestab 11. veebruarini. Teatrijuhi valib sihtasutuse nõukogu ning leping sõlmitakse neljaks aastaks.

Teatrijuhi ülesanne on vastutada teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisimaks ülesandeks on teatri majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ja rakendamine tagamaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise.

Kandideerimise eelduseks on Eesti kultuurivaldkonna ja teatrielu tundmine, kõrgharidus, kogemus inimeste ja protsesside ning suurte organisatsioonide majandusliku tegevuse korraldamisel, tugev analüüsi- ja algatusvõime ning tulemustele orienteeritus ja hea suhtlemis-, väljendus- ja esinemisoskus.

Eesti Noorsooteater on noore vaataja teater, mis otsib oma lavastustes kõnetavat sisu ja vormi rikastavat dialoogi. Väljendusvahendite seas on olulisel kohal visuaalteater. Teatri juurde kuuluvad Nukuteatrimuuseum ja rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff.