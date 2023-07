Jaanus Tepomees: laulupeol laulmine jääb minuga eluks ajaks kaasa käima

Tepomees jõudis rongkäiku koha peale vaatama siis, kui esimesed olid teekonda lauluväljakule juba alustanud.

"Hommik läks niimoodi, et panin teleka käima ja vaatasin, et juba käib, noored juba liiguvad. Aga ikkagi see emotsioon hakkab sees niimoodi tööle, olles ise käinud peaaegu kõikidel laulupidudel, kus ma elu jooksul olen saanud käia. Ei, ma ei suutnud seal toas teleka ees istuda, ma sättisin kohe oma sammud siia rongkäigu suunas," lausus ta. "Ja kui äge see kõik on! See on lihtsalt nii imeline!"

Tepomees nentis, et kuigi ta noortepeo vanusepiiridesse enam ei mahu, on laulupeo tule süütamist publikust siiski raske vaadata. "Aga tegelikult olen ma väga siiras ja hea meel on selle üle, et need noored saavad ju väga paljud oma esimese laulupeo kogemuse ja saavad esimest korda laulupeo tule süttima laulda. See on ikka väga-väga äge," sõnas ta. "Need ajad on mul endal väga-väga hästi meeles, see vist jääb endaga eluks ajaks kaasa."