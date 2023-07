Aarne Saluveer: meil oli seda vihma vaja, et enda laulu- ja tantsurõõmu tähistada

XIII noorte laulupeo "Püha on maa" neidudekooride liigijuht Aarne Saluveer ütles ERR-ile antud intervjuus, et me peaksime olema uhked iga inimese üle, kes on lauluväljakul.

"See kõik on ime, me oleme oodanud vihma kuu aega ja nüüd me laulame, see ongi šamanism ja see vihm tuligi, meil on seda vihma vaja, et enda laulu- ja tantsurõõmu tähistada, siin me oleme," kinnitas Aarne Saluveer ja lisas, et koroonaviirusest tekkinud laulmise pausist tulime me hästi välja.

"Me peaksime olema uhked iga inimese üle, kes on lauluväljakul ja kes tulevad praegu peale, me tulime sellest välja, mitte, et sellest ühtki armi ei jääks, aga armid teevad meid ainult ilusamaks," rõhutas ta.

"Laulurõõm ja tantsuvägi, kes neid suudaks lahuta," kinnitas Saluveer ja lisas, et neidudekooride kavasse valis ta kõige pealt Veljo Tormise kiigelaulud, mis sobivad tema hinnangul hästi laulupeo motoga "Püha on maa". "Need ongi just neidudelaulud, inglise keeles me ütleme "that is girls power song", ja need ongi kõik just seda."