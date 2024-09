Pildid: Artrovert galeriis avanes Pille Ernesaksa näitus "Igavene meri"

"Maailmamere erinevad osad moodustavad ühtse terviku, mis peegeldab inimese olemust – märksõnadeks pidev muutumine ja samas sügav sisemine terviklikkus. Kuigi me vahetame asukohta, jäävad meie mõtted, tunded ja sisemine maailm alati meiega. Meie tõeline olemus ei sõltu füüsilisest kohast," kommenteeris Ernesaks näitust.

Ernesaksa maalid ei ole tavapärased alusraamile tõmmatud lõuendid, need on pigem installatsioonid, maalivoldikud – ruumilised vaated merele. Igal voldikul on oma ainulaadne olemus, kuid kõik nad moodustavad osa suuremast tervikust. See tervik on metafooriks mere igavesele muutlikkusele ja püsivusele – just nagu inimene, kelle olemus on pidevas muutumises, säilitades siiski midagi sügavalt püsivat.

Pille Ernesaks elab ja töötab vabakutselise kunstnikuna Tallinnas. Ta on lõpetanud G. Otsa nimelise Tallinna muusikakooli koorijuhtimise eriala, Eesti kunstiakadeemia tekstiilidisaini eriala, töötanud peale lõpetamist telekunstnikuna ja loonud selle aja jooksul hulgaliselt stuudiokujundusi. Pärast seda keskendus Ernesaks aktiivsemalt maalimisele. Kunstiloomelistel eesmärkidel alustas ta 2023 õpinguid Tallinna ehituskooli mööblirestaureerimise erialal. Pille Ernesaks on Eesti Maalikunstnike Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. On võitnud avaliku kunstiteose konkursse, osaleb aktiivselt ühisnäitustel ja korraldab isikunäitusi.

Näitus "Igavene meri" jääb avatuks kuni 26. oktoobrini 2024.