Galerii Artrovert avab näituse "Siis kui päike tõuseb" uues asukohas

505 ruutmeetrisele pinnale mahuvad nii avar müügisaal kui ka näituseruum.

"Tänapäeval kohtub kunst vaatajaga näitusesaalis. Ma otsisin näitusesaali, mis võimaldaks teha veel paremaid näitusi, kus kunstnikul endal oleks võimalik ruumiga rohkem mängida," ütles galerist Siim Raie.

Ka uutes ruumides keskendub Artrovert oma senisele missioonile - tuua nähtavale noori kunstnikke.

"Meil saab mais sada aastat esimesest Pallases välja antud lõpudiplomist, järgmisel aastal sada aastat Konrad Mäe surmast ja ma loodan et saja aasta pärast räägitakse sellest, mis täna Eesti kunstis toimub. Ma arvan, et meil on mingit viisi kuldajastu käsil. Minu arust on Eesti kunstis palju ja huvitavat toimumas ning see võimalus korraga ühes toas näha 70 kunstniku loomingut ehk julgustab inimesi vaatama kaugemale lamavatest tiigritest," ütles Raie.

Avanäitus "Siis kui päike tõuseb" toob fookusse Heleliis Hõimu meditatiivsed õlimaalid koos installatiivse skulptuuriseeriaga. Interdistsiplinaarne kunstnik on lõpetanud magistrikraadiga Eesti Kunstiakadeemia ning täiendanud end Lätis, Itaalias ja Suurbritannias.

"See näitus sai alguse Costa Rical kunstiresidentuuris, kus ma puhastasin enda mõtted kõigest, mis oli kaasa pakitud ja alustasin nii öelda uuelt lehelt. Näitusel "Siis kui päike tõuseb" alustan ma algusest, vaatan, mis on minu ümber, minu sees ja mis on ka peidus mulla all," ütles kunstnik Heleliis Hõim.

Näitus "Siis kui päike tõuseb" jääb avatuks jaanipäevani.